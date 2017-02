Pub

O homem atirou-se de um quarto andar com a filha bebé nos braços

Um homem atirou-se de um quarto andar do hospital de La Paz, em Madrid, com a filha de um ano nos braços, esta sexta-feira de manhã. Os dois acabaram por morrer, apesar da pronta assistência.

O homem cometeu o crime depois de uma discussão com a mulher, como forma de retaliação, segundo avança o jornal El Mundo. "Vou atingir-te onde dói mais", terá dito, segundo fontes policiais disseram ao jornal. Depois atirou-se de uma altura de 12 metros.

De nacionalidade chilena, o homem já tinha sido suspeito de violência doméstica, com uma companheira anterior, mas não tinha havido qualquer problema com a atual parceira, mãe da bebé, segundo o testemunho da própria.

O casal estava no hospital porque a menina tinha nascido prematura e estava internada na pediatria, tendo recebido alta esta sexta-feira.

Segundo a Europa Press, as janelas do Hospital Universitário de La Paz só se abrem com chave, mas as famílias têm acesso às chaves. A polícia está a investigar o crime.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.