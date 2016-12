Pub

Depois de a justiça se ter deparado com o erro, Rene Lima-Marin voltou para a cadeia. Agora ele alega que isso não deveria ter acontecido

Rene Lima-Marin, 38 anos, foi na quarta-feira a tribunal dizer que não deveria estar detido. Alega que no tempo que esteve em liberdade constituiu família, arranjou um emprego estável e transformou-se num novo homem. O insólito é que este período em que esteve fora da cadeia só foi possível devido a um erro judicial, que o libertou das grades 90 anos antes do previsto.

Este norte-americano do Colorado foi condenado em 2000 por várias acusações de roubo, sequestro e burla, depois de ter sido apanhado a assaltar duas lojas de Denver, sob ameaça de arma, com um outro homem. Um juiz decretou a sua prisão por 98 anos, sendo o cumprimento das várias penas consecutivo. No entanto, um funcionário judicial escreveu erroneamente que Lima-Marion teria de cumprir as penas em simultâneo. Assim, em 2008, 90 anos antes do previsto, este saiu da cadeia em liberdade condicional.

Quando a justiça deu conta do erro, em janeiro de 2014, já este homem se tinha casado, tido um filho e arranjado um emprego estável. Mas foi levado de volta para a cadeia.

A defesa de Rene Lima-Marion acusa a procuradoria de má conduta, mas esta alega que se tratou de um erro lamentável. Além disso, considera que, por saber que foi libertado antes de tempo e nada ter dito, o homem deve continuar detido e cumprir a pena.

O juiz do tribunal do Colorado ainda não tomou uma decisão relativamente ao caso, argumentando precisar de tempo para ponderar e analisar a legislação.