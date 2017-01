Pub

A polícia foi chamada depois de uma mulher ter visto Crosby com dificuldades para entrar no carro, a tentar forçar a abertura da porta

"Este carro é meu, senhor. Tenho provas... comprei este veículo a 23 de janeiro de 2015, da Libertyville Chevrolet". Foi assim que Lawrence Crosby tentou convencer os agentes de que não tinha roubado o carro em que viajava. Crosby está agora a processar a polícia, que esta semana divulgou um vídeo do incidente de outubro de 2015, em Evanston, uma cidade perto de Chicago.

O vídeo mostra os agentes a atirarem o homem ao chão e a baterem-lhe, antes de o algemarem, enquanto o estudante de doutoramento negro tenta explicar que o carro lhe pertence.

A polícia foi chamada depois de uma mulher ter visto Crosby com dificuldades para entrar no carro, a tentar forçar a abertura da porta, e ter presumido que se tratava de um assalto. Crosby estava de facto com dificuldade, mas depois de dar um jeito à porta conseguiu e seguiu caminho para a universidade. Na altura apercebeu-se que estava a ser seguido e ligou a um amigo a contar a situação, antes de decidir dirigir-se à esquadra. "Sabes como é com pessoas negras - acham que estamos sempre a tentar fazer algo errado", ouve-se na gravação do seu carro, que também foi divulgada.

Foi parado pela polícia já perto da esquadra e quando saiu do carro foi rodeado por agentes que o atiraram ao chão. "Pare de resistir", diz um dos agentes, ao que Crosby responde que está a cooperar. Apesar de terem verificado que o carro lhe pertencia, os polícias acabaram por deter o jovem por desobedecer a ordens e resistir à prisão.