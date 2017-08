Pub

Isaak Komisarchik estava desaparecido desde o dia 5 de julho e foi encontrado morto no interior de um elevador no complexo onde residia

Um homem estava desaparecido desde 5 de julho em Denver, nos EUA, foi encontrado morto. Isaak Komisarchik, de 82 anos, estava no interior de um elevador no complexo residencial onde vivia.

Komisarchik tinha sido visto pelo ultima vez no parque de estacionamento do complexo residencial, a caminhar em direção à caixa de correio, usando um pijama com calças cinzentas e uma camisola com riscas cinzentas e brancas.

No dia 2 de agosto, os moradores do complexo alertaram as autoridades para o mau cheiro que vinha do elevador que estava fora de serviço. Os técnicos da manutenção dirigiram-se ao local e descobriram o corpo de Komisarchik, em estado de decomposição, após abrirem as portas do elevador da garagem.

Em declarações ao jornal The Denver Post, Yelena Komisarchik, filha da vítima, revelou que o pai sofria de demência e por isso desorientava-se com facilidade.

Komisarchik entrou no elevador da garagem e foi incapaz de sair, possivelmente devido à demência, pressionando o botão de emergência do elevador duas vezes no espaço de sete minutos, sem obter qualquer resposta, sendo que, ao pressionar o botão de emergência deve ser desencadeado um alerta para um grupo de monitorização do elevador ou para os bombeiros.

Em declarações ao The Denver Post, o departamento dos bombeiros disse não ter recebido qualquer chamada de emergência durante o tempo em que Komisarchik esteve no elevador.

As causas da morte ainda não foram identificadas devido ao avançado estado de decomposição do corpo, ainda assim a policia de Denver está a conduzir uma investigação de forma a compreender como é que Isaak entrou num elevador desativado e o motivo pelo qual os seus pedidos de ajuda não foram ouvidos.