Dono já foi encontrado pela polícia

Um homem encontrou uma mala com dinheiro e ouro avaliado em mais de 33 mil euros e entregou-a na polícia. A descoberta aconteceu em Berlim, no distrito de Neukoelln, segundo revelou ontem a polícia daquela cidade alemã.

A mala estava debaixo de uma árvore junto a um banco daquela zona de Berlim.

"Incrível o que se encontra sob uma árvore em Neukoelln. Alguém honesto devolveu uma mala com 3.500 euros e ouro na nossa esquadra", escreveu a polícia no Twitter, juntando uma imagem para mostrar o conteúdo da mala.

Mais tarde, a polícia indicou que o proprietário do dinheiro e do ouro havia sido encontrado. Tratava-se de alguém que pousou a mala no chão enquanto trancava a bicicleta e que depois se esqueceu de a levar.