Pub

Francês foi levado à justiça após ter "gostado" de uma fotografia que mostrava um militante do Estado Islâmico a decapitar uma mulher

Um homem francês de 32 anos foi condenado a três meses de pena de prisão suspensa depois de ter feito um "gosto" numa fotografia no Facebook - a imagem mostrava um combatente do grupo extremista ISIS a decapitar uma mulher. A denúncia chegou à polícia em maio e a decisão judicial foi tomada esta segunda-feira, num tribunal de Meaux, em Seine-et-Marne, França, estando em causa uma possível apologia ao terrorismo.

Depois do "like" na fotografia, a imagem começou a aparecer no feed de Facebook de outras pessoas, com uma a acabar por avisar as autoridades locais.

De acordo com o jornal Le Parisien, a polícia acabou por realizar buscas na casa do indivíduo e encontrou apenas equipamento de airsoft, atividade em que equipas simulam confrontos e guerras, com imitações de armas verdadeiras que disparam pequenas bolas brancas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A investigação ao computador do homem não revelou nada de suspeito, com o próprio a afirmar que não defende o terrorismo e que apenas fez o "gosto" porque achava que a fotografia era falsa.

Já o autor da publicação, que também será julgado em breve, vai ter de pagar 1500 euros de multa por lhe terem sido apreendidas nove plantas de canábis, que tinha em casa.