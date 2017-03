Pub

Estação de Dusseldorf foi encerrada pela polícia

Um homem armado com um machado feriu várias pessoas esta quinta-feira numa estação de comboios em Dusseldorf, Alemanha. No local está um grande aparato policial, incluindo a unidade antiterrorista da polícia alemã.

A estação de comboios foi encerrada pela polícia e a circulação de comboios foi interrompida.

Segundo o porta-voz da polícia federal do estado de Renânia do Norte-Vestfália, citado pelo Deutsche Welle, foram detidos dois indivíduos e a polícia está ainda à procura de outros possíveis suspeitos.

O motivo do ataque ainda não foi revelado, assim como informações sobre o estado de saúde das vítimas. No entanto, as autoridades alemãs adiantam que existem cinco feridos.

Um funcionário da estação descreveu ao jornal Bild o que viu: "Estávamos no cais, à espera do comboio. Assim que parou, um homem saltou do interior com um machado e atacou as pessoas. Havia sangue por todo o lado".

