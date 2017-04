Pub

Ameaçou polícias antes de ser detido sem oferecer resistência

Um homem armado com uma faca ameaçou agentes da polícia na Gare du Nord, em Paris, este sábado, causando pânico antes de ser detido.

Um porta-voz do operador francês de caminhos-de-ferro, o SNCF, disse à agência Reuters que o homem se aproximou dos agentes que patrulhavam o local, mas acabou por se render sem oferecer resistência.

A cena gerou pânico entre as pessoas que se encontravam na estação, que tentaram fugir do local abandonando as bagagens. O episódio está a causar perturbações nos horários da circulação ferroviária.