Presidente francês reage a resultados das eleições na Holanda

O Presidente francês, François Hollande, felicitou esta quinta-feira o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, pela sua reeleição nas legislativas de quarta-feira e pela sua "clara vitória contra o extremismo".

"Os valores da abertura, respeito pelos outros, e uma fé no futuro da Europa são a única resposta válida aos impulsos nacionalistas e ao isolacionismo que estão a abalar o mundo", afirmou o chefe de Estado francês, numa declaração divulgada já esta quinta-feira, quando as primeiras projeções indicavam uma vitória de Rutte, enquanto o partido populista de Geert Wilders ficou em segundo lugar, juntamente com outras duas formações.

A França terá eleições presidenciais no próximo mês, nas quais se espera uma forte presença da candidata da extrema-direita Marine Le Pen, que quer deixar a União Europeia e reduzir fortemente a imigração.

Quer Rutte quer Wilders tinham apresentado as eleições holandesas desta quarta-feira como uma batalha entre a política estabelecida e ideias populistas.

Le Pen apoiou, na véspera das eleições, o Partido da Liberdade, classificando Wilders como "um patriota".