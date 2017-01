Pub

Helicóptero estaria a tentar resgatar um ferido de uma pista de esqui

Um helicóptero com seis pessoas a bordo caiu em Itália durante uma missão de salvamento. De acordo com o La Repubblica, o helicóptero caiu na região dos Abruzos, a cerca de 100 quilómetros da zona onde ocorreu na semana passada a avalanche que soterrou o hotel Rigopiano, mas não estava envolvido naquela operação de resgate.

No momento em que caiu, estava em missão para resgatar um ferido envolvido num acidente na estância de esqui de Campo Felice, Aquila.

O helicóptero terá desaparecido dos radares depois de emitir um pedido de socorro, quando sobrevoava a localidade de Casamaina, já nas imediações da estância de esqui. Ter-se-á precipitado de uma altura de 600 metros. Não há, até ao momento, confirmação de vítimas do acidente.

Testemunhas no local confirmam ter ouvido um estrondo, que terá ocorrido quando o helicóptero colidiu com o solo. O La Repubblica adianta que o acidente aconteceu quando o helicóptero fazia já o trajeto em direção ao hospital, com a pessoa socorrida a bordo. Os outros ocupantes seriam dois pilotos, um médico, um enfermeiro e um membro das equipas de socorro alpino.

Um porta-voz da Proteção Civil disse apenas que tinha sido reportado um incidente com um helicóptero, mas não adiantou detalhes.

De acordo com a imprensa italiana, as condições meteorológicas na zona não são adversas, mas a visibilidade é escassa. A temperatura oscila entre -2 e 1 grau. Junto do helicóptero acidentado já estarão membros das esquipas de socorro alpinas, que se deslocaram de esquis ou a pé até ao local, inacessível através de outros meios.

Em atualização