Pub

Aparelho caiu numa zona de difícil acesso

Um helicóptero privado despenhou-se numa zona montanhosa do País de Gales, no Reino Unido, provocando a morte de cinco pessoas, indicaram hoje as equipas de resgate envolvidas no terreno numa operação de busca com contornos difíceis.

As autoridades encontraram os destroços do helicóptero, um aparelho modelo Twin Squirrel, de propriedade privada, numa zona do parque nacional de Snowdonia (noroeste do País de Gales). O aparelho teria como destino a capital irlandesa, Dublin.

Os trabalhos para recuperar os corpos das vítimas foram iniciados, mas a polícia local realçou que o local é "um terreno muito difícil e desafiante".

"As condições locais foram descritas como atrozes, com uma visibilidade inferior a 10 metros em alguns lugares", disse Gareth Evans, da polícia de North Wales.

"O local onde o aparelho foi localizado é remoto e, em algumas zonas, perigoso", reforçou.

O responsável policial afirmou que não serão dadas informações sobre as pessoas que estavam a bordo do helicóptero até que os corpos das vítimas sejam identificados formalmente, adiantando, no entanto, que as famílias das vítimas estão a receber apoio, nomeadamente psicológico.

Gareth Evans indicou que a investigação do acidente vai prosseguir no local e pediu às pessoas para não visitarem a zona, um conhecido ponto turístico do País de Gales, de forma a facilitar o trabalho das autoridades.

O modelo Twin Squirrel é um helicóptero dotado de dois motores conhecido pela durabilidade e pela baixa manutenção.

Lançado em meados da década de 1970, este modelo de helicóptero é usado para fins civis e militares.