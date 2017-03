Pub

Advogados deste estado norte-americano querem travar diretiva de Trump para imigração

É em 40 páginas que o estado do Havai pretende bloquear o novo decreto sobre imigração de Donald Trump. O estado norte-americano é o primeiro a tentar travar na justiça o veto migratório do presidente.

Donald Trump assinou na segunda-feira uma nova versão do controverso decreto sobre imigração que foi bloqueado pela justiça americana, tendo retirado o Iraque da lista de países visados. Na nova versão do decreto, que visa impedir a entrada de cidadãos de certos países nos Estados Unidos, são agora referenciados seis países de maioria muçulmana: Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen.

Trump mantém o congelamento da entrada por 120 dias para os refugiados à exceção dos que já tenham, à data, autorização de entrada no país.

O novo decreto entra em vigor a 16 de março, por 90 dias.

O Havai, que já havia tentado travar o bloqueio migratório aquando da primeira ordem executiva, datado de 27 de janeiro, volta a ir para a justiça. Os advogados argumentam que o bloqueio à imigração decretado por Donald Trump é prejudicial para a economia, educação e turismo da região, além de sujeitar parte dos cidadãos do estado a um "tratamento discriminatório de segunda classe", visto que "nega a todos os residentes os benefícios de uma sociedade inclusiva e plural".

O chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, defendeu que o novo decreto sobre a imigração, que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de seis países muçulmanos, é "vital" para a segurança nacional do país.

"O decreto assinado hoje pelo Presidente [Donald Trump] protege a nação contra a entrada de terroristas estrangeiros nos Estados Unidos e é uma medida vital para reforçar a nossa segurança nacional", afirmou o secretário de Estado norte-americano, numa breve declaração à comunicação social, na terça-feira.

"Com esta ordem, o Presidente Trump está a exercer a sua autoridade legítima de manter o nosso povo em segurança", reforçou Tillerson, momentos depois do anúncio da assinatura do chefe de Estado norte-americano de uma nova versão do controverso decreto sobre imigração, que foi bloqueado no início de fevereiro pela justiça americana.