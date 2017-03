Pub

Este é o primeiro estado americano a interpor uma ação judicial contra o decreto de Donald Trump

O Havai tornou-se o primeiro estado norte-americano a avançar judicialmente contra o decreto do Presidente Donald Trump que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de seis países de maioria muçulmana.

Os advogados do estado apresentaram a ação na quarta-feira num tribunal federal em Honolulu. O estado já tinha processado contra o decreto inicial de Trump, mas a ação foi suspensa.

O Havai anunciou na terça-feira à noite que tinha intenção de apresentar uma ação revista para abranger o novo decreto, que deve entrar em vigor a 16 de março.

A ordem executiva revista impede a emissão de novos vistos para cidadãos de seis países de maioria muçulmana e encerra temporariamente o programa de refugiados dos Estados Unidos. O decreto não se aplica a viajantes que já tenham vistos.

Segundo o Havai, a ordem vai prejudicar a população muçulmana do estado, o turismo e os estudantes estrangeiros.

"O Havai é especial no sentido em que sempre foi não discriminatório tanto na sua história como constituição. Vinte por centro das pessoas nasceram no estrangeiro, 100.000 não são cidadãos e 20% da força laboral é estrangeira", disse o procurador-geral Doug Chin.

Chin, que indicou que o estado tem um orçamento de 150 mil dólares para pagar a uma firma de advogados, disse que as pessoas do Havai consideram desagradável a ideia de um decreto que impeça a entrada de viajantes com base na nacionalidade porque se lembram de quando os americanos de origem japonesa foram enviados para campos de concentração durante a II Guerra Mundial -- o Havai foi um dos locais onde estiveram esses campos.

Muitas pessoas no Havai sabem que o medo de recém-chegados pode resultar em más políticas, disse Chin.

O estado vai argumentar, na audiência a 15 de março, que o juiz deve impor uma ordem de restrição temporária para prevenir que o decreto entre em vigor até a ação judicial ser concluída.

O Havai justifica a ação com a necessidade de proteger os seus cidadãos, empresários e escolas, bem como a sua "soberania contra ações ilegais do Presidente Donald J. Trump e do governo federal".

A ordem executiva afeta pessoas do Irão, Síria, Somália, Sudão, Iémen e Líbia.