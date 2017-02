Pub

Escolha de líder da ala militar do movimento palestiniano preocupa Israel. Yahya Sinwar esteve preso durante 22 anos e foi solto, em 2011, em troca do soldado Gilad Shalit.

O movimento radical Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, elegeu Yahya Sinwar como novo líder, uma escolha que está a ser vista pelos israelitas como uma preparação para um inevitável confronto. Isto porque o cofundador das Brigadas Ezzedine al-Qassam, a ala armada do movimento, é considerado um duro.

"À medida que o seu poder aumenta, aumenta a possibilidade [de guerra], mesmo causada por erro de perceção, aumenta por causa das suas reações histéricas e fantasmas jihadistas", declarou nesta terça-feira Yuval Steinitz, ministro da Energia de Israel - que substituiu o primeiro-ministro na liderança do governo enquanto este se deslocou aos EUA para um encontro com o novo presidente Donald Trump.

Nascido no campo de refugiados de Khan Yunis, no Sul de Gaza, Sinwar tem 55 anos e, em 1988, foi condenado a quatro penas de prisão perpétua por Israel. Saiu em 2011. Foi um dos 1047 presos palestinianos libertados em troca do jovem soldado Gilad Shalit, que fora sequestrado pelo Hamas em 2006. O caso provocou uma grande emoção entre a população israelita. O seu rapto e o de outros dois militares por parte do Hezbollah conduziu Israel a guerras em Gaza e no Líbano.

"Mesmo quando estava na prisão ele prosseguiu com as suas atividades - ele vive para matar. A ideia de que o Hamas tem uma ala política e outra militar está errada e isso ficou agora provado. A mensagem que temos de tirar daqui é que temos de reforçar as nossas capacidades para destruir as infraestruturas do Hamas em Gaza, porque eles podem usá-las mais cedo do que pensamos", declarou, por seu lado, Avi Dichter, presidente da comissão parlamentar para a Defesa e Negócios Estrangeiros. Antigo diretor do Shin Bet (serviços secretos internos do Estado de Israel) e deputado do Likud, partido de Netanyahu, Dichter avisou : "O Hamas vê o mundo através de rockets, de túneis e de ataques contra Israel... Agora, Sinwar substitui [Ismail] Haniyeh, Haniyeh substitui [Khaled] Meshaal e, um dia, Meshaal substitui [Mahmud] Abbas - É isto que eles querem."

Haniyeh era, desde 2007, o líder político do Hamas na Faixa da Gaza, parte dos territórios palestinianos que o movimento radical controla de forma unilateral desde que venceu as eleições legislativas de 2006 - sem que a vitória tenha sido, porém, validada pela comunidade internacional. Fala-se que Haniyeh substituirá Meshaal, até agora líder do Hamas no exílio, que vive atualmente no Qatar. Abbas é o presidente da Autoridade Palestiniana, membro da Fatah, que controla essencialmente a Cisjordânia. Fatah e Hamas não conseguiram, até agora, entender-se sobre um governo de unidade nacional que reforce a posição dos palestinianos em eventuais negociações de paz com Israel.

Face ao alarmismo israelita, dirigentes do Hamas têm outra visão. "A vitória de Sinwar como líder do Hamas em Gaza faz parte do estilo de democracia do Hamas, que muito estimamos, do qual temos muito orgulho", declarou na quarta-feira Khaled Meshaal, através de um vídeo que foi transmitido numa conferência em Beirute, no Líbano, informaram os media israelitas. Meshaal garantiu que "não haverá mudança na estratégia da resistência, o que há é uma mudança de personalidades que não altera a estratégia do Hamas".

O líder no exílio prometeu a publicação de uma nova carta do movimento nas próximas semanas. A carta fundadora do Hamas estabelece como objetivo a destruição do Estado de Israel. Na conferência de imprensa conjunta com Trump, na quarta-feira, Netanyahu insistiu, na Casa Branca, que "os palestinianos têm de reconhecer o Estado de Israel (...) eles continuam a pedir a destruição de Israel nas escolas, nas mesquitas e nos manuais escolares e até negam a ligação histórica que temos com a nossa terra". O presidente norte-americano, que o chefe do governo israelita vê como aliado, repetiu e sublinhou a mesma ideia: "Eu vi aquilo que lhes é ensinado... começam em crianças e nas salas de aula. É-lhes ensinado um ódio tremendo."