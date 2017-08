Pub

Dona do galo, e até o autarca local, defendem o animal, que faz parte do "estilo de vida"

Maurice é o nome do galo que fez estalar a discussão em Oléron, uma ilha perto da costa atlântica de França. A dona do galo é Corinne Fesseau, uma cantora que está habituada a acordar cedo com o cantar do galo. Mas os vizinhos não apreciam o cacarejar de Maurice e estão a ameaçar levar o caso a tribunal.

Em defesa de Maurice, Corinne criou uma petição, já assinada por 32 mil pessoas, de acordo com Guardian, para salvar o galo. "Nasci na ilha e sempre mantivemos as galinhas, bem antes de serem construídas novas casas atrás da nossa muralha", afirmou Corinne Fesseau.

"Dos nossos dois vizinhos, apenas um, que apenas está cá três vezes por ano, não aguenta ouvir o Maurice a cacarejar e já fui contactada por estas pessoas, que exigem que o calemos", acrescenta.

A dona de Maurice até já forrou a capoeira com caixas de ovos, "como fazem nos estúdios de gravação", mas não ajudou. "Os vizinhos dizem que ele começa às quatro da manhã, o que é falso. Fiquei acordada perto da capoeira e não ouvi nada. Às 6:00/6:30 ele sabe que é hora de acordar, até quando está escuro", frisou Corinne.

Disse também que "não é normal" as pessoas reclamarem por causa do barulho dos animais, "que já cá estavam antes". "O que vamos banir a seguir? As pombas, as gaivotas, os pássaros a cantar?", questiona.

Ameaçada por vários processos legais, que defendem que o caso se trata de uma situação de risco de saúde, a dona de Maurice tem o apoio do autarca local, Christophe Sueur.

"Se tiver de fazer um decreto para proteger um galo seria certamente ser a primeira vez. Considero que estamos na zona rural e o cacarejar faz parte. Irei proteger o galo de forma a manter o nosso estilo de vida", afirmou Sueur.

Um tribunal francês, em 1995, a mãos com uma situação semelhante, decidiu que era impossível proibir um galo de cacarejar, "porque é um animal inofensivo tão estúpido que ninguém conseguiu treiná-lo, nem o circo chinês".