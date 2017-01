Pub

Início do mandato marcado por polémica com elementos da missão na Colômbia

"Sei que a forma como o processo de eleição decorreu gerou muitas expectativas. Acho que é útil dizer que não há milagres e tenho a certeza de que não sou milagreiro." Foi assim que António Guterres, o novo secretário-geral da ONU, se apresentou aos funcionários na sede da organização, em Nova Iorque.

Tendo entrado em funções a 1 de janeiro, só ontem o português esteve pela primeira vez na sede das Nações Unidas como o seu líder máximo. E à sua espera tinha dezenas de funcionários. "A única forma de atingir os nossos objetivos é trabalhar juntos, como equipa, e ganhar o direito de servir os valores globais consagrados na Carta, que são os valores da ONU e os valores que unem a humanidade", acrescentou António Guterres.

"Não devemos ter ilusões, estamos a enfrentar tempos muito desafiantes", referiu o antigo primeiro-ministro, lembrando o ataque terrorista, reivindicado pelo Estado Islâmico, na noite de passagem de ano em Istambul, que vitimou 39 pessoas. "Podem imaginar como é para mim, que trabalhei com as pessoas da Turquia enquanto alto-comissário, país que se tornou o maior recetor de refugiados de todo o mundo, ver que se tornam agora vítimas deste terrível ataque terrorista", disse.

Guterres referiu-se ainda àquele que deve ser um dos grandes desafios do seu mandato: os ataques crescentes ao multilateralismo vindos de políticos nacionalistas, como Donald Trump. "Este é o momento em que temos de afirmar o valor do multilateralismo. Este é o momento em que temos de reconhecer que apenas soluções globais podem resolver problemas globais e que a ONU é a pedra basilar dessa abordagem multilateral", afirmou.

"Estes tempos vão ser desafiantes. Mas precisamos de saber que não é suficiente fazer a coisa certa. Temos de ganhar o direito para fazer a coisa certa. E isto é algo que, claramente, precisamos de fazer todos juntos", concluiu o secretário-geral.

A primeira dor de cabeça de António Guterres chegou da Colômbia, com a divulgação de um vídeo que mostra dois elementos da missão da ONU naquele país a dançarem numa festa das FARC no dia 31.

"Este comportamento é inapropriado e não reflete os valores de profissionalismo e imparcialidade da missão da ONU. A missão da ONU na Colômbia irá tomar as medidas apropriadas", refere um comunicado da equipa das Nações Unidas na Colômbia.

As imagens foram gravadas num acampamento das FARC numa das zonas transitórias de normalização, onde os guerrilheiros devem reunir-se no âmbito do cessar-fogo assinado com o governo. E cujo cumprimento está a ser supervisionado pela ONU.