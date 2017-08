Pub

Ex-primeiro-ministro português apela à diplomacia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esta quarta-feira que as consequências de uma eventual ação militar na Coreia do Norte são "demasiado horríveis só de pensar", oferecendo os seus "bons ofícios" para mediar um diálogo internacional com Pyongyang.

Numa conferência de imprensa realizada hoje, o ex-primeiro-ministro português pediu a todas as partes para apostarem na diplomacia e para diminuírem a retórica de confronto registada nas últimas semanas, particularmente entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

"À medida que as tensões aumentam, também há o risco de mal-entendidos, erros de cálculo e de escalada", avisou Guterres, acrescentando que "é importante reduzir a retórica e aumentar a diplomacia".

"A solução desta crise deve ser política. As eventuais consequências de uma ação militar são demasiado horríveis só de pensar nelas", realçou.

Nesse sentido, o secretário-geral da ONU ofereceu-se para mediar um possível diálogo entre o regime de Pyongyang e as grandes potências internacionais.

"Os meus bons ofícios estão sempre disponíveis e transmiti ontem [terça-feira] essa mensagem aos países membros que participam nas negociações a seis (Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Japão)", indicou.

As negociações a seis, lançadas em 2003 após a saída de Pyongyang do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, estão atualmente suspensas.

"Estou pronto para ajudar de qualquer maneira", reforçou.

Segundo António Guterres, existem várias maneiras possíveis de diálogo, passando por diferentes formatos bilaterais ou por reuniões a seis.

"Devemos aprender com as lições da História e não repetir os erros", realçou o secretário-geral, falando ainda sobre a recente resolução que foi aprovada, por unanimidade, no Conselho de Segurança da ONU no início do mês de agosto.

"Todas as partes devem reconhecer que a adoção unânime da resolução 2371 [que reforça as sanções contra a Coreia do Norte] representa uma oportunidade para um compromisso diplomático e para o retomar de um diálogo para resolver esta crise", afirmou.

O secretário-geral da ONU apelou ainda a uma aplicação completa da resolução, que prevê privar o regime de Pyongyang em mil milhões de dólares de receitas anuais, ao afetar as respetivas exportações nos setores das pescas, ferro ou carvão.