Ex-jornalista e estrela de TV, Alejandro Guillier é o rosto da esquerda e quer evitar que Sebastián Piñera volte a ser presidente. Apesar do seu passado, recusa comparações com Trump.

Os socialistas chilenos escolheram como candidato à presidência Alejandro Guillier, ex-jornalista e senador de 64 anos, que ingressou na vida política há apenas quatro anos, após três décadas de uma carreira de sucesso nos media. O seu maior adversário nas eleições de 19 de novembro é o candidato da direita, Sebastián Piñera, presidente do Chile entre 2010 e 2014 e seu antigo patrão.

O salto para a política deu-se em 2013, quando Guillier deixou o canal La Red para se apresentar como candidato ao Senado com o apoio do Partido Radical Social-Democrata, um dos partidos da coligação Nova Maioria, que apoia a atual presidente, Michelle Bachelet.

A partir daí tornou-se um fenómeno nas sondagens, tendo já aparecido à frente de Piñera. "Acho que o Alejandro Guillier é uma lufada de ar fresco na política, que encarna valores como a confiança, a credibilidade, que são muito procurados hoje em dia perante o descrédito da população", diz Ernesto Velasco, presidente do Partido Radical.

O estudo de opinião mais recente, feito pela MORI e divulgado na quinta-feira, mostra que, numa segunda volta, Guillier consegue 33% das intenções de voto, ficando à frente de Piñera, com 32%. A segunda volta será a 17 de dezembro e realiza-se caso nenhum dos candidatos tenha 50% na primeira votação.

Uma vitória de Guillier é sinónimo da continuidade das reformas sociais-democratas iniciadas por Bachelet, enquanto que uma presidência de Piñera representa uma abordagem mais virada para a economia de mercado. Na primeira volta, a 19 de novembro, a mesma sondagem mostra um Piñera vitorioso, com 26% dos votos, seguido de Guillier, com 14%. O que representa uma melhoria para o candidato de direita que, em dezembro, tinha uma vantagem de apenas 4 pontos.

Nascido em La Serena há 64 anos, Alejandro Guillier estudou Sociologia e Jornalismo na Universidade Católica do Norte. Iniciou a vida profissional como sociólogo em 1977, mas foi como jornalista, a partir de 1980, que se tornou uma estrela junto dos chilenos, primeiro nos jornais, depois na rádio e finalmente na televisão, meio no qual ingressou em 1991. Grande parte da sua carreira televisiva - entre 1999 e 2008 - foi feita na Chilevisión, adquirida em 2005 por Piñera.

De acordo com o La Tercera, nos anos que Guillier trabalhou para Piñera os dois estiveram juntos por três vezes. Testemunhas contam que entre os dois sempre existiu uma relação muito cordial e respeitosa. Algo a que não se tem assistido na campanha, principalmente desde que as sondagens começaram a dá-los como os favoritos dos chilenos. Mas na sexta-feira estiveram unidos numa coisa: faltaram a uma conferência para a qual tinham sido convidados e que poderia ter sido o primeiro debate da campanha.

Num artigo intitulado Um peronista no Potomac, a The Economist faz uma ligação entre a faceta populista de Donald Trump e várias figuras políticas da América Latina, sendo uma delas Guillier. Título que o candidato dos socialistas rejeita. "Sim, sou popular porque durante 25 anos estive na TV e na rádio, entrando nas casas e locais de trabalho dos chilenos. Mas estou tão longe da administração Trump como do governo da Venezuela. Para mim, o importante é gerar consensos", disse ao The Guardian.

Primárias em risco

A escolha de Alejandro Guillier, um independente, como o candidato do Partido Socialista levou Ricardo Lagos, de centro-esquerda, a desistir das presidenciais. "Nós explicámos a nossa plataforma, mas tenho de admitir que a minha própria casa política, o centro-esquerda, não convergiu em torno dela", declarou o ex-presidente chileno, tido como mais moderado que Guillier.

Uma questão ainda por resolver é a realização ou não das primárias da Nova Maioria - a coligação que apoia a presidente socialista Michele Bachelet e composta pelo Partido Socialista, Partido Democrata Cristão e outras pequenas formações políticas. Depois da desistência de Lagos, Carolina Goic, a candidata democrata-cristã, levantou a possibilidade de não participar nas primárias, mas deixou a decisão final para a um encontro do partido marcado para dia 29. Muitos elementos do DC já se mostraram a favor de não participar nas primárias, marcadas para julho, pois acham que Guillier é demasiado à esquerda para representar os interesses do partido.

Os estragos de uma luta interna na esquerda serão limitados pelo facto de um candidato ter de conseguir 50% do voto popular para evitar uma segunda volta das presidenciais. Mas, segundo vários analistas, a ausência de uma frente unida acabará por prejudicar a esquerda durante a campanha.