O diretor da Polícia Nacional das Filipinas, Ronald de la Rosa, confirmou a execução

O grupo terrorista Abu Sayyaf decapitou o refém alemão Juergen Kantner, de 70 anos, depois de ter expirado o prazo dado pelos extremistas para negociar a sua libertação, informou hoje a polícia filipina.

O diretor da Polícia Nacional das Filipinas, Ronald de la Rosa, afirmou, em conferência de imprensa, que a execução teve lugar na província de Zamboanga, no sul do país, indicando que o corpo ainda não foi encontrado mas que, segundo os serviços de informações, a morte foi confirmada, segundo o canal televisivo ABS-CNB.

O Abu Sayyaf exigia o pagamento de um resgate de 30 milhões de pesos filipinos (565.000 euros) antes da tarde de domingo como condição para libertar Juergen Kantner, sequestrado em novembro do ano passado, em águas do estado malaio de Sabah, adjacente ao sul das Filipinas, depois de piratas terem abordado o iate em que viajava com a sua mulher, que foi morta a tiro.

O Abu Sayyaf intensificou a sua atividade no último ano com o sequestro de dezenas de pessoas nas águas do sudoeste das Filipinas e nordeste da Malásia, muitas delas tripulantes de embarcações que navegavam na zona.

Em meados deste mês, as Forças Armadas das Filipinas desaconselharam o pagamento do resgate, argumentando que tal significaria o encaixe de uma avultada verba que permitiria ao Abu Sayyaf reforçar a sua capacidade militar e comprar o apoio das comunidades nas quais se esconde na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas.

O Abu Sayyaf, uma das organizações terroristas mais ativas nas Filipinas e que jurou lealdade ao autoproclamado grupo Estado Islâmico (EI), também decapitou no ano passado dois canadianos (John Ridsdel e Robert Hall) por não ter recebido o resgate que exigiu no prazo imposto.

Ao Abu Sayyaf, criado em 1991 por um grupo de ex-combatentes da Guerra do Afeganistão contra a antiga União Soviética, é atribuída a autoria de alguns dos mais sangrentos atentados dos últimos anos nas Filipinas e de inúmeros sequestros, através dos quais se financia.