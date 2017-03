Pub

O pacote continha "uma bomba parcial" e foi encontrado no Ministério das Finanças alemão

Um grupo grego de extrema-esquerda reivindicou hoje o envio de um pacote com uma mistura explosiva, encontrado no Ministério alemão das Finanças na quarta-feira, repetindo uma campanha de que foi responsável há seis anos.

"Assumimos a responsabilidade do envio de uma bomba parcial ao Ministério alemão das Finanças, divulgou o grupo Núcleo de Conspiração da Grécia através de um comunicado colocado num portal da internet antissistema.

Uma fonte da polícia grega disse à agência France-Presse que a reivindicação é "muito provavelmente" autêntica.

O pacote encontrado no Ministério das Finanças alemão foi enviado da Grécia, disse na quarta-feira uma fonte policial em Atenas.

O pacote, que continha uma "mistura explosiva" frequentemente usada em pirotecnia e que pode causar ferimentos significativos, foi descoberto na central de correspondência do ministério.

A polícia alemã fez saber na quarta-feira que tinha descoberto um pacote "com explosivos" no edifício do Ministério das Finanças onde o ministro Wolfgang Schaüble deveria receber hoje o seu homólogo norte-americano, Steven Mnuchin.

As autoridades gregas afirmaram então que os dois países estavam a trabalhar em conjunto no caso e a tentar descobrir como saiu da Grécia um pacote com material explosivo.

Wolfgang Schaüble tornou-se extremamente impopular na Grécia durante a crise da dívida do país.