Prevê-se que a greve gere problemas de trânsito no centro da capital.

Os trabalhadores do metro de Atenas realizam hoje uma greve de 24 horas contra os planos do Governo de transferir a gestão dos espaços comerciais nas estações da empresa de metro para o organismo de transportes na capital.

Os trabalhadores da STASY, empresa do metro, asseguraram num comunicado, que a legislação preparada pelo executivo implica uma redução das receitas da empresa e é, por isso, uma "ameaça" ao "caráter social e público" do metro, pelo que pedem a retirada da lei.

A greve não afeta, no entanto, as redes de autocarro e elétrico, que vão funcionar com normalidade, nem a linha de ligação por autocarro a partir do aeroporto Eleftherios Venizelos para o centro da capital.

Já o comboio que liga o aeroporto ao centro de Atenas não vai funcionar durante o dia de hoje.

Na semana passada, os trabalhadores do metro realizaram uma greve de três horas como alerta para o Governo.

