O Fundo Monetário Internacional (FMI) negou esta quinta-feira ter decidido participar financeiramente no plano de resgate grego, afirmando aguardar ainda um compromisso europeu relativamente a uma reestruturação da dívida do país.

Na quarta-feira, o ministro eslovaco das Finanças, Peter Kazimir, deu a entender que o FMI teria finalmente decidido participar financeiramente no plano de resgate de 86 mil milhões de euros a Atenas, acordado no verão de 2015.

"Nada mudou desde o acordo sobre as medidas (prometidas pelo Governo grego) que foi concluído na semana passada", assegurou o porta-voz do departamento de comunicação do FMI, William Murray, durante a conferência de imprensa quinzenal da instituição.

Segundo esclareceu, o FMI, que participou nos dois anteriores planos de resgate da Grécia, não decidirá uma eventual nova comparticipação se não considerar que a dívida grega é viável, o que implica a tomada de medidas "credíveis" de alívio por parte da Europa.

E, acrescentou Murray, as discussões em torno de uma reestruturação da dívida -- à qual a Alemanha já assumiu opor-se -- "ainda agora começaram".

Após vários meses de bloqueio, a Grécia e os credores europeus chegaram no início de maio a um pré-acordo relativamente às reformas que permitirão a disponibilização de uma nova tranche de ajuda financeira ao país. Contudo, a 'luz verde' final só deverá ser dada no dia 22 pelos ministros das Finanças do Eurogrupo.