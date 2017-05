Pub

Mulher foi para as urgências com dor de estômago. Recebeu alta e morreu pouco depois

Uma mulher de 34 anos grávida de seis meses morreu esta sexta-feira, horas após ter recebido alta hospitalar. A mulher foi de madrugada para as urgências do Hospital Comarcal de Melilha, cidade autónoma espanhola no norte de África, com uma dor de estômago.

Após ter sido vista pelos médicos, incluindo uma ginecologista, recebeu alta. Os médicos consideraram que não havia nenhum risco para a gravidez, segundo o El País.

Horas depois, a mulher voltou para as urgências com uma paragem cardiorrespiratória e morreu no hospital. Fontes médicas, citadas pelo El País, dizem que a mulher tinha hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. Os profissionais dizem que não foi possível salvar o bebé.

O caso foi denunciado às autoridades judiciais pelo próprio hospital e deverá ser feita uma autópsia à mulher e ao bebé para descobrir a causa da morte.

Na segunda-feira, será convocada uma comissão no hospital para "rever todos os procedimentos de assistência realizados", segundo o Instituto Nacional de Gestão de Saúde, órgão do ministério da saúde espanhol.