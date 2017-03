Pub

Uma mulher texana, de 19 anos, morreu quando cumpria o sonho de iniciar a sua carreira de modelo

Uma mulher de 19 anos morreu na última sexta-feira quando estava a fazer uma sessão fotográfica na linha de caminhos-de-ferro da cidade de Novasota, a cerca de 96 quilómetros de Houston, no estado do Texas.

Fredzania Thompson estava a cumprir o sonho de iniciar uma carreira de modelo, mas acabou por ser vitima do cruzamento de comboios na linha. Segundo testemunhas, Zanie, como era tratada pelos amigos, estava a abandonar uma das linhas ao ver a aproximação de um comboio, quando foi colhida por outro que vinha na linha ao lado, em sentido contrário.

A estudante foi declarada morta já no hospital, tendo o seu noivo, Darnell Chatman, revelado que ambos tinham descoberto há algumas semanas que iriam ser pais de um rapaz.

Os amigos e a família da vítima partilharam no Facebook a última foto tirada pela jovem na linha de comboio, momentos antes do acidente fatal. O amigo que lhe tirava as fotografias não sofreu qualquer ferimento.