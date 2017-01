Pub

Cessar-fogo será supervisionado por Rússia, Turquia e Irão. ONU defende o seu papel de liderança no processo de paz

Rússia, Turquia e Irão, os mediadores nas negociações de paz entre os rebeldes sírios e o governo de Bashar al-Assad que terminaram hoje em Astana, decidiram apoiar uma trégua entre as duas partes e concordaram em monitorizar o seu cumprimento. Mas no terreno os rebeldes continuam a enfrentar combates em duas frentes, o que poderá minar o acordo.

Após dois dias de conversações na capital do Cazaquistão, o ministro dos Negócios Estrangeiros cazaque, Kairat Abdrakhmanov, declarou que ficou acordado num comunicado final estabelecer um sistema "para observar e garantir o total cumprimento do cessar-fogo, evitar quaisquer provocações e determinar as modalidades do cessar-fogo".

Apesar de acolher o comunicado final, o líder da delegação do regime sírio, Bashar Jaafari, admitiu que a ofensiva contra os rebeldes a oeste de Damasco iria continuar, o que para os opositores é uma violação do cessar-fogo acordado por Rússia e Turquia a 30 de dezembro.

O líder da delegação da oposição síria, Mohammed Alloush, por seu turno, disse ter reservas quanto ao conteúdo do comunicado final, defendendo que legitima o "derramamento de sangue" levado a cabo pelo Irão na Síria e não menciona o papel das milícias xiitas que combatem os rebeldes.

Comentando as negociações destes últimos dois dias em Astana, o enviado especial da ONU para a Síria afirmou que o processo de paz deverá continuar a ser liderado pelas Nações Unidas. "Nós somos o maior protagonista no processo político", declarou Staffan de Mistura, elogiando o acordo alcançado no Cazaquistão.

Pelo menos sete pessoas morreram na madrugada de hoje e várias ficaram feridas na Síria, num bombardeamento numa localidade controlada pelo Estado Islâmico, no Nordeste da província de Aleppo, informou ontem o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. No Noroeste do país, registaram-se também intensos combates entre os jihadistas do Jabhat Fateh al-Sham e os rebeldes do Exército Livre Sírio.