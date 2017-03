Pub

Executivo liderado por Theresa May pode suspender autonomia do país caso os partidos não negoceiem um governo de coligação

O governo Reino Unido formalizou esta terça-feira o alargamento do prazo, até à Páscoa, para os partidos da Irlanda do Norte negociarem um governo de coligação, mas advertiu que, se não chegarem a acordo até lá, suspende a autonomia.

O Partido Unionista Democrático (DUP) e o republicano Sinn Fein tinham até às 15:00 TMG (16:00 em Lisboa) de segunda-feira para chegar a acordo para a formação de um governo de coligação, na sequência das eleições de 02 de março, mas anunciaram o fracasso das negociações.

Falando no parlamento britânico, hoje, o ministro para a Irlanda do Norte, James Brokenshire, afirmou que a primeira-ministra, Theresa May, vai continuar "ativamente envolvida" nas negociações, recusando as críticas segundo as quais está demasiado ocupada com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o 'Brexit', para se preocupar com a Irlanda do Norte.

Brokenshire afirmou que, se não houver acordo até à Páscoa (16 de abril), uma das opções para pôr fim ao impasse é o "direct rule" (administração direta) pelo governo de Londres, embora se trate de algo que "ninguém quer".

"Perante a ausência de um governo autónomo, a responsabilidade do Reino Unido é oferecer estabilidade política e boa administração [...] Não queremos a administração direta [...], mas se as negociações fracassarem, consideraremos todas as opções", afirmou.

O ministro instou os partidos norte-irlandeses a "intensificarem as negociações", porque "o prazo é limitado" e têm de "resolver todas as questões pendentes".

O Sinn Fein, antigo braço político do inativo Exército Republicano Irlandês (IRA), quer que o DUP afaste a sua líder e primeira-ministra cessante, Arlene Foster, enquanto é investigado um caso de alegada corrupção envolvendo um programa de subsídios às energias renováveis.

A Irlanda do Norte vive uma crise política desde a demissão, em janeiro, do líder do Sinn Fein, Martin McGuinness, do cargo de vice-primeiro-ministro, por divergências sobre esse programa de subsídios.

McGuinness, que morreu na semana passada, abdicou da liderança do partido, na qual lhe sucedeu Michelle O'Neill, antes da realização de eleições antecipadas.

O escrutínio, realizado a 02 de março, foi vencido pelo DUP, embora tenha perdido eleitores para o Sinn Fein.

Após o escrutínio, os partidos dispunham de um prazo de três semanas para formar um governo de coligação.