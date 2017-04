Pub

As detenções ocorreram na sequência de um dispositivo especial para encontrar "os delinquentes que foram contratados pela direita terrorista"

O ministro do Interior e Justiça da Venezuela anunciou esta terça-feira que foram detidas 28 pessoas por alegada implicação em atos violentos e roubos na zona oeste de Caracas e afirmou que estas pessoas foram contratadas pela oposição.

Segundo Néstor Reverol, as detenções ocorreram na sequência do envio de um dispositivo especial para encontrar "os delinquentes que foram contratados pela direita terrorista para causar os atos de vandalismo que ocorreram (...) há alguns dias".

No passado dia 20 de abril, 11 pessoas morreram, umas eletrocutadas e outras por armas de fogo, durante protestos violentos na zona de El Valle, no oeste da capital venezuelana, enquanto outras seis pessoas ficaram feridas.

Numa declaração feita, o ministro indicou que foram detidas 14 pessoas em El Valle e assegurou que todas eram procuradas pelas autoridades por crimes como homicídio, furto, roubo e drogas.

Além disso, numa outra operação em La Veja, também no oeste de Caracas, foram detidas 14 pessoas, a quem acusou de participar "de forma direta nos diferentes atos de vandalismo cometidos" naquela zona em dias anteriores.

Estas pessoas, acrescentou, tinham na sua posse uma "grande quantidade de material" alegadamente produto de roubos a uma loja de licores daquela localidade.

Reverol assegurou que estas pessoas estão a ser interrogadas com o objetivo de estabelecer as responsabilidades de quem é da "direita terrorista" e que utilizou "estes delinquentes para cometer os atos de vandalismo".

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse este domingo que as 12 pessoas que morreram na quinta-feira passada durante saques a um estabelecimento foram pagas pela oposição para gerarem violência, pelo que, defendeu, essas vítimas devem ser "cobradas à direita".

De acordo com as autoridades venezuelanas, nos atos de violência registados nas últimas semanas morreram 26 pessoas, 437 ficaram feridas e 1.289 foram detidas, das quais 65 permanecem presas.

O "defensor do povo" (espécie de provedor de justiça) da Venezuela, Tarek William Saab, indicou que cerca de 300 agentes policiais foram feridos durante as três semanas de protestos.

"Há mais de 40 guardas nacionais [polícia militarizada] feridos por balas e com objetos contundentes e um número superior de polícias também, em todo o país, feridos por manifestantes, já não pacíficos, mas armados", disse Saab, numa entrevista ao canal estatal VTV.

O responsável repudiou a violência que se gerou em manifestações em Caracas e no resto do país e criticou que a opositora Mesa para a União Democrática continue a marchar em direção ao seu escritório, no centro da capital venezuelana.

"Lançaram 12 marchas supostamente para entregar uma carta que já foi entregue e respondida", assegurou.