Angela Merkel com os ministros do Interior (à direita) e da Justiça (2.º à esq.) e com o comissário-chefe da polícia de investigação (1.º à esq.)

Pub

Há muito tempo que o suspeito do atentado de Berlim estava debaixo de olho das autoridades. Vice-presidente da CDU de Angela Merkel aponta o dedo à ineficácia da polícia

Na ressaca do atentado de segunda-feira, os serviços de segurança germânicos estão a ser alvo de muitas críticas. As autoridades têm vindo a ser cada vez mais pressionadas para explicar como foi possível que Anis Amri - o alegado autor do ataque, que esteve sob vigilância durante vários meses e que era conhecido por aparentes ligações a extremistas islâmicos - tenha tido margem de manobra para atuar.

De acordo com um relatório das autoridades da Renânia do Norte-Vestefália - o estado alemão onde Amri deu entrada do pedido de asilo em julho de 2015 -, foi lançada em março uma investigação por suspeitas de que Amri pudesse estar a preparar "um ato de violência grave contra o Estado". Acrescenta ainda o britânico The Guardian que o nome do cidadão tunisino passou a constar da lista central de potenciais terroristas e que esteve debaixo de vigilância até setembro. Nessa altura, por falta de indícios, a investigação foi interrompida.

O cidadão tunisino terá também sido escutado em duas conversas que manteve com combatentes do Estado Islâmico e - conta o tabloide Bild - ter-se-á voluntariado em chats islamitas para atuar como bombista suicida.

Todos estes pormenores servem para colocar sob pressão e escrutínio as autoridades alemãs. Apesar da longa lista de suspeitas, Amri permaneceu em liberdade e é agora o principal suspeito da autoria do atentado desta semana. "Não é assim que seremos capazes de garantir a segurança do país", lamentou Armin Laschet, um dos vice-presidentes da CDU de Angela Merkel. "As informações que temos sobre a forma como as autoridades trabalharam neste caso são chocantes", acrescentou o mesmo responsável numa entrevista à rádio pública alemã.

O pedido de asilo de Anis Amri foi oficialmente recusado em junho. Apesar disso, a deportação do suspeito não se concretizou por falta de documentos de identificação e também porque, num primeiro momento, as autoridades tunisinas não confirmaram a cidadania de Amri. Os papéis oficiais enviados pela Tunísia só chegaram à Alemanha dois dias depois do atentado no mercado de Natal.

Vigilância apertada

Na quarta-feira, o governo alemão aprovou uma proposta de lei, apresentada por iniciativa do ministro do Interior, Thomas de Maizière, para reforço da segurança. As medidas passam, por exemplo, por garantir maior videovigilância nos locais públicos e permitir que os polícias possam trazer consigo câmaras de vídeo presas aos uniformes.

Há vários meses que o documento estava a ser trabalhado e já havia um princípio de acordo entre a CDU e os sociais-democratas do SPD, parceiros de coligação. As medidas começaram a ser pensadas na sequência dos vários ataques que aconteceram durante o verão, como o tiroteio em Munique ou o esfaqueamento num comboio em Wurtzburgo.

Antes de entrar em vigor, o novo pacote de medidas terá ainda de ser aprovado pelo Parlamento germânico. A vigilância estatal é um assunto sensível na Alemanha, não só pela ténue fronteira que existe entre reforço da segurança e invasão das liberdades individuais, mas também por razões históricas. Ainda estão frescos na memória os abusos praticados pela Stasi - a polícia secreta da Alemanha de Leste - e também pela Gestapo, durante os anos do regime nazi.

A oposição não concorda com a proposta de lei. Para Frank Tempel, dos esquerdistas do Die Linke, aumentar a videovigilância não ajuda a combater o terrorismo. O deputado considera que as medidas propostas são apenas um "placebo para o sentimento de insegurança".

O mercado de Natal de Breit- scheidplatz, palco do atentado de segunda-feira - que vitimou 12 pessoas e foi reclamado pelo Estado Islâmico -, reabriu ontem ao público. "Não foi uma decisão fácil de tomar", disseram aos jornalistas os responsáveis do espaço. Escreve a agência AFP que, por respeito pelas vítimas, as iluminações e os concertos estão interditos.

Investigação em curso

Nascido em Tunes, em 1992, Amri entrou em Itália - via ilha de Lampedusa - há seis anos, país onde cumpriu quatro anos de prisão por vários atos de violência, incluindo ter pegado fogo a uma escola.

Chegou à Alemanha no verão de 2015 e viu o seu pedido de asilo rejeitado em junho deste ano. Não foi deportado por falta de documentos de identificação e porque a Tunísia não confirmou a sua nacionalidade.

Já em território germânico foi investigado por suspeitas de estar a planear um ataque contra o Estado alemão. Esteve sob vigilância até setembro. Nessa altura o controlo foi interrompido por falta de indícios.

De acordo com o The New York Times, Amri estava também referenciado pelas agências de informação norte-americanas e impedido de voar para os EUA, por ter pesquisado na internet formas de construir bombas e por mantido contactos com o Estado Islâmico.

O suspeito utiliza seis nomes e três nacionalidades: tunisina, egípcia e libanesa.

Os documentos de Amri foram encontrados debaixo do banco do condutor no camião utilizado no ataque.

A polícia germânica confirmou que as impressões digitais do suspeito Anis Amri foram encontradas no interior do camião. Segundo o ministro do Interior, é cada vez mais provável que o suspeito seja o autor do ataque.

Na quarta-feira foi emitido um mandado de captura a nível europeu. As autoridades germânicas oferecem uma recompensa de cem mil euros por informações que ajudem a encontrar o suspeito.

No âmbito das buscas, a polícia alemã fez ontem de madrugada vários raides em Berlim e em Dortmund.