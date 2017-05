Pub

O governador justificou a promulgação da lei, assinalando que há partes do estado em que o caminho para as universidades é feito através de um território perigoso

O governador do estado da Geórgia, Nathan Deal, promulgou na quinta-feira uma controversa lei que vai permitir às pessoas levar armas de fogo para as universidades do estado.

Apesar das objeções das administrações das universidades e de ativistas, Deal assinou a lei HB280 que permite às pessoas que tenham licenças de porte de armas de fogo levá-las para certas áreas dos campus universitários.

O governador, que no ano passado vetou uma medida similar (HB859) porque permitia levar armas para certos locais considerados "sensíveis" dentro dos recintos universitários, indicou que nesta nova medida foram vedados vários desses locais como salas de aulas, salas de audiências disciplinares e gabinetes administrativos, entre outros.

A lei, que vai entrar em vigor a 01 de julho, proíbe também levar armas para eventos desportivos e residências universitárias, assim como para as aulas participadas por alunos do secundário que integram cursos avançados.

O governador republicano justificou a promulgação da lei, assinalando que "embora a lei HB280 tome em conta os direitos e restrições dos que têm autorização para levar armas para os campus universitários, pode ter ainda uma maior importância para os estudantes que vão e vêm para o campus".

"Infelizmente, há partes do estado em que o caminho para a educação é feito através de um território perigoso", concluiu.