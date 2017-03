Pub

Autor de The Coming Collapse of China, analista da política chinesa e especialista em economia deste país, Gordon C. Chang pensa que Xi Jinping está a utilizar a campanha anticorrupção como instrumento para confirmar e reforçar o seu poder. E teme que a nova base de legitimação do PCC, o nacionalismo, torne a China mais agressiva.

Em outubro de 2016, o comité central do PCC apelou à união em torno de Xi, qualificando-o como "líder central". Este desenvolvimento significa que Xi é mais do que o primeiro entre iguais ou que existe ainda uma luta pelo poder no topo da liderança?

Designar Xi como "líder central" sugere que ele está a consolidar o seu poder - e a mudar a natureza do sistema político com isso - mas que o combate ainda prossegue. Os seus movimentos ousados estão a ter oposição porque muitos receiam o regresso da autoridade de uma só pessoa. Durante quase quatro décadas, os senhores do poder no PCC tentaram manter um equilíbrio delicado entre diferentes fações e grupos forjando alianças e coligações. De forma ousada, Xi está a tentar mudar isso, principalmente, abolindo as fações. A mentalidade que Xi mostra, o "tu morres, eu vivo", está a assustar muitos. Mas estes só atuarão se sentirem que Xi pode fracassar ou está a fracassar.

A campanha anticorrupção destina-se de facto a combater um problema real na China ou deve ser entendida, principalmente, como um elemento dessa luta pelo poder?

A corrupção é um problema grave para o partido, mas sem dúvida que Xi está a utilizar a campanha anticorrupção para se livrar de elementos que se lhe opõem. Se a corrupção fosse o alvo real, e único, por que é que ele só está a mandar para a prisão adversários políticos e ativistas anticorrupção. Por que é que ele não manda prender familiares seus? A História mostra que a única forma real de reduzir a corrupção é reduzir a presença do governo na sociedade e permitir que um aparelho judicial independente ataque os elementos venais. A China de Xi está a caminhar no sentido oposto.

Alguns têm sugerido que no Congresso Xi vai contornar a regra dos dois mandatos. Que implicações teria um ato dessa natureza?

É possível que Xi procure um terceiro mandato. Se nenhum sucessor for designado no 19.º Congresso, ficaremos a saber que ele tenta ser um novo Mao. E, obviamente, a China não precisa de um novo Mao.

Em geral, no segundo mandato surge uma frase que traduz o legado ou a preocupação fundamental do líder em exercício. Isso já sucedeu com Xi?

Xi já cunhou a sua frase: "o sonho chinês".

Tirando a luta pelo poder, quais considera os principais desafios internos e regionais para o PCC?

A economia é o grande desafio. Está a desacelerar, a crescer metade dos 6,7% que são dados como números oficiais. Se não houvesse uma extraordinária acumulação de dívida, a economia estaria em contração. O país evitou uma crise em 2008 com o recurso a estímulos económicos, daí a dívida de proporções únicas. A China passou o ponto de não retorno e não alternativas no caminho para o abismo. Os problemas económicos estão a influenciar a transição de liderança e esta está a tornar a China mais agressiva em política externa. O país está a caminhar na direção errada em todos os aspetos. É o resultado do nacionalismo ter substituído a prosperidade como base de legitimidade do partido.