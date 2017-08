Pub

Site neonazi que disse que mulher de 32 anos merecia morrer foi "desalojado" mas passou o domínio para a Google

Um site neonazi que publicou no domingo um comentário ofensivo sobre a mulher de 32 anos morta em Charlottesville no sábado, dizendo que Heather Heyer merecia, foi expulso da plataforma que utilizava, mas encontrou rapidamente outra casa no Google, noticia a Reuters.

A Go Daddy Inc revelou no domingo que deu 24 horas ao The Daily Stormer para mudar o registo do domínio para outra empresa devido ao site ter violado os termos de serviços do contrato.

Num texto publicado um dia após os incidentes no estado da Virgínia - que fizeram três mortos e 19 feridos -, Heather Heyer é descrita como "uma vadia gorda de 32 anos e sem filhos". Heyer morreu atropelada, após um jovem de 20 anos ter avançado sobre uma multidão que protestava contra a extrema-direita.

"Com a violência que ocorreu no fim de semana, a empresa acredita que este site poderá incitar mais violência", disse fonte da Go Daddy Inc à Reuters.

No entanto, o The Daily Stormer, um dos grandes promotores da marcha racista de sábado em Charlottesville, conseguiu mudar rapidamente para a Google - segundo a Reuters, os clientes conseguem transferir domínios para a Google através de um processo simples que demora cerca de 20 minutos.

O artigo em questão dizia que muitos estão felizes por Heather ter morrido porque ela era "a definição da inutilidade" e um fardo para a sociedade por não ter filhos - "mulheres sem filhos são buracos negros que sugam dinheiro e energia".

Numa linguagem ofensiva, o artigo diz ainda que Heather era contra a polícia. Fundamenta esta afirmação mostrando uma publicação no Facebook de 2016 em que ela criticava um polícia que alegadamente agrediu uma mulher. O site diz ainda que a mulher apoiava o democrata Bernie Sanders.

O artigo enaltece também o jovem de 20 anos que matou Heather, dizendo que James Fields é um "jogador harcore" e mostrava ter uma "atitude fixe" nas redes sociais. "Fontes dizem que ele não quer saber", diz o site.

No fim de semana foi revelado que James Fields adorava Hitler e tinha visões extremistas sobre a raça, acreditando que as pessoas brancas são naturalmente e biologicamente superiores às outras.

Os incidentes em Charlottesville ocorreram na sequência de uma marcha do movimento de supremacia branca. Milhares de pessoas estavam no local e houve confrontos entre supremacistas brancos e pessoas contra a extrema-direita.

Pouco depois dos confrontos, um condutor -- que tinha participado na manifestação de extrema-direita - atropelou de forma intencional um grupo de contra manifestantes, matando uma mulher de 32 anos e ferindo outras 19 pessoas.

Os outros dois mortos foram o piloto e o passageiro de um helicóptero que se despenhou nos arredores de Charlottesville. A polícia ligou o acidente com o helicóptero com a manifestação de extrema-direita.

