O grupo Goldman Sachs, que viu alguns ex-dirigentes nomeados para cargos na nova administração norte-americana, criticou hoje o decreto presidencial de Donald Trump que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países muçulmanos.

"Não é uma política que apoiemos e assinalo que já foi contestada num tribunal federal com algumas disposições do decreto bloqueadas, pelo menos provisoriamente", afirmou o presidente do grupo financeiro, Lloyd Blankfein, numa mensagem interna, a que a AFP teve acesso.

"Se o decreto for aplicado, reconheço que há um risco potencial para a empresa e em particular para alguns dos nossos funcionários e familiares", acrescentou.

Blankfein garantiu que o Goldman Sachs vai fazer o possível para minimizar as consequências para a empresa e seus funcionários, mas não avançou mais detalhes.

O Goldman Sachs, que tem serviços financeiros em todo o mundo, é a segunda instituição de Wall Street a tomar posição contra o controverso decreto de Trump.

No domingo, Jamie Dimon, líder do JPMorgan Chase, indicou que o maior banco norte-americano em termos de ativos, se comprometeu a encontrar uma solução para os funcionários afetados pelas novas medidas, também criticadas no mundo empresarial por dirigentes da Apple, Facebook, Microsoft, Google e Netflix.

Mas a posição de Blankfein tem uma dimensão particular, uma vez que Donald Trump nomeou vários antigos executivos do Goldman Sachs para cargos influentes na sua administração, como é o caso de Steve Bannon, conselheiro do presidente para questões de segurança nacional ou de Steven Mnuchin, escolhido para secretário do Tesouro.

Na sexta-feira, Trump assinou um decreto que impede a entrada nos Estados Unidos durante três meses de cidadãos do Iraque, Irão, Iémen, Líbia, Somália, Sudão e Síria.