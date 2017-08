Pub

Entre os resgatados estavam 24 crianças, 27 mulheres e 36 homens

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR resgatou, na quinta-feira, 87 migrantes no mar Egeu, elevando para 384 o número de pessoas recuperadas pela força portuguesa em menos de um mês na Grécia, anunciou esta sexta-feira a corporação.

Dos 87 migrantes resgatados, 24 são crianças, 27 mulheres e 36 homens.

Deste grupo salvo pela UCC, através de militares destacados na ilha de Samos na Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (Frontex), 67 são provenientes da Síria, sete do Iraque, quatro da Palestina, dois da Jordânia, um do Afeganistão, um da República Dominicana e cinco de nacionalidade desconhecida.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explica que os resgates ocorreram durante duas ações de patrulhamento marítimo, tendo os militares detetado uma embarcação com 39 migrantes e posteriormente outra embarcação com 48 migrantes.

Todos os migrantes foram resgatados para a embarcação portuguesa em segurança e encaminhados para as autoridades helénicas.

O principal objetivo desta operação FRONTEX é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.