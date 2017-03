Pub

O desaparecimento dos glaciares acarreta riscos como a avalanche que em janeiro deste ano provocou 29 mortos num hotel

Os glaciares italianos poderão desaparecer nas próximas décadas, alertou esta sexta-feira o comité que os vigia e regista que estão a derreter depressa, o que se atribui às alterações climáticas.

"Nos anos mais recentes, quase 100% dos glaciares italianos monitorizados sofreu várias reduções tanto em extensão como em volume", afirmou o coordenador do setor da Lombardia, uma província no norte do país, na zona alpina.

O desaparecimento dos glaciares acarreta riscos como a avalanche que em janeiro deste ano provocou 29 mortos num hotel, que foi arrancado dos seus alicerces pela força de uma massa de neve, lama e árvores que desabou pela encosta da montanha onde tinha sido erigido.

O hotel situava-se em Farindola, a 1.300 metros de altitude na cordilheira dos Apeninos, na região dos Abruzos.

Todos os anos, o Comité de Glaciares de Itália controla as massas de gelo contando com duzentos voluntários especializados.