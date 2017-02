Pub

Ao telefone a partir de Estrasburgo, Gianni Pittella fala ao DN sobre a visita a Portugal, onde chega hoje para se encontrar em Lisboa com o primeiro-ministro António Costa. Primeiro em italiano, antes de passar para inglês, o líder dos socialistas europeus garante que a geringonça portuguesa pode servir de inspiração noutros países. Derrotado por Antonio Tajani na corrida à presidência do Parlamento Europeu, o italiano falou ainda do brexit e de como acredita numa vitória dos socialistas em França e na Alemanha

Ficou surpreendido com a solução encontrada em Portugal, onde um governo moderado pró-europeu é apoiado por partidos políticos que assumem posições contra a existência da NATO ou da moeda única?

O compromisso alcançado por António Costa foi o único compromisso possível para garantir um governo progressista em Portugal. E, devo dizer que, com este tipo de governo não há, absolutamente, qualquer diminuição do impulso europeu que António Costa e os camaradas socialistas portugueses estão a dar. É possível fazer uma aliança, ainda que com as forças progressistas mais radicais, sempre no âmbito de uma continuação... de um apoio de uma posição europeísta.

Que lições podem retirar-se do caso de Portugal onde, com políticas contrárias às recomendações mais conservadoras em termos de política económica, foram alcançados resultados que a todos surpreendem?

A lição é que a boa governação da aliança de esquerda e progressista pode, por um lado, melhorar a condição das finanças públicas e, por outro, melhorar as condições de vida dos cidadãos. Nós apreciamos e aplaudimos a ação do primeiro-ministro, António Costa. A Comissão Europeia não foi em frente no caminho das sanções, porque se deu conta que estava a ter lugar em Portugal um esforço de reforma importante e também para a consolidação das contas públicas.

Pensa que este modelo de governo poderia ser exportado para a Europa?

Nós escolhemos quebrar a grande coligação, ao nível do Parlamento Europeu, com os populares e os liberais. Optou-se por trabalhar para uma grande aliança progressista. Por isso, a experiência de António Costa é uma experiência muito útil para nós. Queremos uma aliança com os Verdes e com as forças progressistas da esquerda. Queremos uma aliança com as ONG, com os sindicatos e com as organizações sociais, com as organizações ambientais e associações culturais e civis, que possam ser reconhecidas num campo progressista.

Nesta altura há um cenário monocromático em termos políticos na liderança das três instituições europeias. Como é que o PSE vai lidar com a perda da liderança do Parlamento Europeu? Estariam porventura interessados na liderança do Conselho?

É inaceitável. O monopólio do PPE nas três grandes instituições é absolutamente inaceitável. Nós combatemos isso. Lutámos no Parlamento para que isso seja evitado. E, espero que os nossos primeiros-ministros venham a combater isso no Conselho [Europeu], para que haja um novo presidente do Conselho.

Está a pensar num nome entre os socialistas? Tem-se falado em François Hollande...

Não tenho um nome. Não me cabe a mim apresentar nomes. A minha posição é política. Debato-me no Parlamento Europeu, mas por motivos políticos. Peço que se lute também no Conselho Europeu. Mas, o nome tem de ser escolhido pelos líderes.

Acha que Martin Schulz fez uma boa opção ao deixar o Parlamento para disputar as eleições alemãs contra Angela Merkel?

Acredito fortemente e estou totalmente confiante que o Martin pode alcançar o melhor [resultado] na Alemanha. Conheço bem o Martin Schulz, há vários anos. Conheço bem a sua tenacidade, a sua paixão, vontade e entusiasmo. Penso que o Martin Schulz pode representar, com a sua vitória, um ponto de viragem para toda a Europa. Depois da vitória do Martin e espero que depois da vitória em França poderemos lançar a campanha europeia para as eleições [para o Parlamento Europeu] em 2019. Como grupo político, contribuiremos para essa campanha com o nosso portfólio programático. A minha missão em Portugal, em Espanha e noutros países está vocacionada para lançar esta plataforma. Porque nós queremos construir uma nova aliança progressista e iremos dar aos nossos eleitores as respostas decisivas que eles espera ter da nossa parte.

O ponto de viragem de que fala significará a mudança de uma política mais conservadora para uma política com medidas mais expansionistas do ponto de vista económico?

O Martin Schulz é a alternativa. Mas não é apenas um nome. O conteúdo da política económica de Angela Merkel e, especialmente, de Wolfgang Schäuble... Martin será um excelente ator de uma nova política económica, focada na criação de empregos, de apoio às empresas, na formação e educação, escolas e universidades. Não será mais uma política focada num rigor cego.

Como explica a crise dos partidos socialistas nos países europeus?

Perdemos o contacto com os perdedores da globalização. Não fomos capazes de defender adequadamente as classes sociais mais fracas, nem os trabalhadores que ficaram desempregados, nem os cidadãos da periferia das grandes cidades, nem os jovens.

Ainda acredita que é possível reverter essa crise dos partidos socialistas?

Temos de recuperar um relacionamento com esses círculos sociais a partir de palavras-chave do nosso ADN, como igualdade, equidade social, justiça social.

Essa é a explicação que normalmente é dada para o recrudescimento dos movimentos populistas...

O populismo explica-se da mesma forma que as forças antissistema, a vitória de [Donald] Trump na América ou o brexit. Com o sentimento de medo e preocupação de muitos cidadãos contra a globalização desgovernada. Explica-se com o processo de "financeirização" da economia, sem controlo da supremacia dos poderes financeiros sobre política e sobre democracia e um comércio internacional que foi feito em nome do interesse das grandes empresas de negócios e finanças não dos cidadãos individuais. Devemos dar resposta a estes receios que são alimentados pelos fluxos migratórios e que são vistos como uma ameaça à ordem social constituída e ao contrato social realizado na própria comunidade. Devemos responder a isto com acolhimento. Sim, o acolhimento e a solidariedade deve ser a nossa estrela polar. Mas, também devemos dizer aos que vêm até nós que devem adaptar-se aos nossos regulamentos, às nossas leis, aos nossos costumes e às nossas tradições.

E que resposta deve, por outro lado, ser dada aos receios das populações relativamente à estabilidade interna e à segurança?

A segurança e o combate ao terrorismo são as nossas prioridades. Temos de assegurar uma maior colaboração dos serviços de inteligência europeus, porque a verdadeira luta contra o terrorismo faz-se apenas através da prevenção, com a colaboração dos serviços secretos de todos os países europeus, com a finalidade de criar um verdadeiro FBI Europeia, isto é um verdadeiro serviço de inteligência europeia. Por outro lado, é necessário alterar as políticas económicas, no sentido de garantir mais investimentos públicos a nível europeu, em formação e educação, nas grandes redes de informáticas e de transportes. Devemos dar alguma esperança aos jovens. Propomos como socialistas a garantia de um cheque para a dignidade a todos os jovens desempregados, financiando esse cheque com o produto do imposto sobre transações financeiras. Precisamos de uma política mais equitativa. Temos que conseguir que as empresas paguem impostos onde obtêm lucros. Temos de denunciar os paraísos fiscais e penalizar os países que permitem os paraísos fiscais. É realmente incrível que se quer sancionar ou se ameace com sanções contra Espanha, contra Portugal, contra a Itália, contra a Grécia por quaisquer décimas orçamentais e não se façam sanções para os países que têm os seus próprios paraísos fiscais, onde estão retidos recursos que deveriam preencher os bolsos dos cidadãos.

Tem vindo a crescer novamente as dúvidas em torno da Grécia, com algumas vozes novamente a falarem em grexit. Podemos continuar a confiar no euro?

O euro deve ser defendido e apoiado, por tudo o que nos tem garantido nestes anos. Mas deve se acompanhado por uma política fiscal e uma capacidade fiscal, de um governo para a economia europeu e um ministro das Finanças na Comissão Europeia. Precisamos de ter não só uma perna, que é a perna da moeda, mas também a outra perna que é a da economia e do governo para a política Fiscal. De outra forma, a Europa é um pato manco.

Está a apontar pistas para o futuro da Europa. Elas continuam a ser viáveis, num cenário pós-brexit?

A União Europeia teve um duro golpe com o brexit, mas deve reagir mostrando que consegue superar as suas crises. Deve reforçar a capacidade de resposta aos anseios dos cidadãos europeus. É a única maneira de sair da crise, isto é, recuperando a confiança dos cidadãos.

Como?

Com uma política económica mais próxima dos cidadãos, com uma agenda social mais perto das pessoas, com uma capacidade de gestão dos fluxos migratórios, com uma política de defesa e segurança e de combate ao terrorismo, que nos torne imunes a esta ameaça. Em seguida, temos de enfrentar negociações com o Reino Unido. Por estes dias haverá uma notificação do Reino Unido da sua vontade de sair da União Europeia. Haverá dois anos de negociações. Nós apoiamos um brexit light e justo, enquanto a Sra [Theresa] May partiu com uma orientação caracterizada pela agressividade. Se a Sra May pensa que vai questionar os princípios fundamentais - as quatro liberdades, na quais se inclui também a liberdade de circulação de pessoas - está a escolher um caminho errado e irá chocar contra uma parede, porque nós não vamos mover-nos, para conseguirmos defender as quatro liberdades.

Bruxelas