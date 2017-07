Pub

David Johnston garante que teve um "gesto humano" e segurou a rainha para que não houvesse quedas. Mas o momento não passou despercebido

A rainha Isabel II é a chefe de Estado em título no Canadá e David Johnston, o governador-geral canadiano, é o representante da monarca no país da América do Norte. Mas nem o cargo lhe dá o direito a quebrar uma regra protocolar que têm de ter presente todos os que interagem com a monarquia: é proibido tocar nos membros da casa real britânica.

Ainda assim, Johnston não se coibiu de protagonizar um momento embaraçoso, dizem uns, ou de gentileza, dizem outros: esta semana, Isabel II visitou a Casa do Canadá em Londres, para assinalar o 150.º aniversário do país, e foi acompanhada pelo governador-geral, que acabou por colocar a mão no braço da rainha quando a monarca descia as escadas, cobertas com uma passadeira vermelha.

O gesto não passou despercebido mas Johnston garante que não foi um movimento inadvertido, mas um gesto humano. "Estava apenas a garantir que não havia tropeções nos degraus", explicou à CBC. Porque a passadeira estava "escorregadia", disse Johnston, "pensei que talvez fosse apropriado quebrar o protocolo para garantir que não havia quedas".

Por norma, o contacto físico com a família real não vai além do aperto de mãos, ainda que Michelle Obama, por exemplo, já tenha colocado o braço em volta das costas de Isabel II em resposta a um cumprimento caloroso da monarca, que a abraçou.

Já a casa real britânica desvalorizou o "incidente" com o governador-geral do Canadá e quis encerrar o assunto garantindo que não houve qualquer problema.