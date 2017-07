Pub

Jared Kushner foi ouvido na comissão dos Serviços Secretos do Senado, onde admitiu quatro encontros com responsáveis russos na campanha, mas rejeitou "contactos impróprios".

Chegou ao Capitólio em Washington acompanhado pelo advogado Abbe Lowell e foi em silêncio que Jared Kushner entrou no edifício onde testemunhou diante da Comissão dos Serviços Secretos do Senado que investiga a alegada ingerência russa nas eleições americanas de 2016. Do que o genro e conselheiro do presidente Donald Trump disse lá dentro sabemos o que o próprio divulgou através de um comunicado: que tem "todo o gosto em colaborar", que teve quatro encontros com "representantes russos" durante "a campanha e transição" mas não conspirou com nenhum "governo estrangeiro". Ideias que repetiu aos media diante da Casa Branca após duas horas de audiência.

"Todos os meus atos foram adequados e ocorreram no curso normal dos acontecimentos de uma campanha única", garantiu Kushner, antes de explicar que Trump venceu as presidenciais porque tinha uma mensagem melhor e fez uma campanha mais inteligente do que a de Hillary Clinton, não porque teve ajuda da Rússia. "Sugerir o contrário ridiculariza aqueles que votaram nele", disse.

Enquanto o marido da filha mais velha, Ivanka, era ouvido no Senado, Trump voltou a recorrer ao Twitter para atacar a investigação às ligações da sua campanha com a Rússia. "Porque é que as Comissões e investigadores, e claro o acossado procurador-geral, não olham para os crimes da Hillary corrupta e as suas ligações à Rússia?", escreveu o presidente, desafiando o procurador-geral Jeff Sessions, depois de o ter criticado já nos últimos dias. Antes das eleições, Trump referia-se com frequência à rival democrata como "crooked Hillary" - Hillary corrupta. Durante a campanha, o Partido Democrata foi alvo de piratas informáticos russos, com a ex-primeira-dama a ter afirmado já depois da derrota que esta se deve em parte à influência do Kremlin.

Já este mês, Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente, divulgou e-mails nos quais se mostrava satisfeito com a perspetiva de receber do governo russo informação prejudicial para Hillary Clinton. As comissões do Congresso pretendem esclarecimentos sobre um encontro em junho de 2016 entre Donald Jr. e a advogada russa Natalia Veselnitskaya, no qual estiveram também Kushner e Paul Manafort, então diretor de campanha de Trump. O genro do presidente garante que o encontro foi um desperdício de tempo e até pediu para lhe ligarem para poder sair mais cedo. Na sexta-feira, Donald Jr. e Manafort chegaram a um acordo para não terem de testemunhar publicamente, mas deverão ainda ser ouvidos em privado, numa data a fixar.

Jared Kushner, quanto a ele, garante no comunicado: "Não conspirei, nem sei de outra pessoa na campanha [de Trump] que tenha conspirado com qualquer governo estrangeiro." O conselheiro do presidente, casado desde 2009 com Ivanka Trump com quem tem três filhos, sublinhou no mesmo documento escrito nunca ter tido "contacto impróprios" ou ter dependido de "fundos russos para financiar as minhas atividades empresariais no setor privado".

A ligação russa

Kushner é o colaborador mais próximo de Trump a ser suspeito de envolvimento com a Rússia. Logo em fevereiro, o conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn foi forçado a demitir-se depois de dar informações erradas ao vice-presidente Mike Pence sobre os seus encontros com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak. Também Jeff Sessions terá tido encontros com Kislyak durante a campanha e o período de transição, tendo pedido escusa da investigação às alegadas ingerências russas nas eleições depois de não ter mencionado esses encontros durante as audições para a sua confirmação pelo Senado.

O embaixador russo é um dos responsáveis com quem Kushner confirma ter-se encontrado. Segundo o genro do presidente o seu primeiro contacto com o embaixador russo teve lugar em abril de 2016, dizendo o conselheiro não se recordar ou ter registo de outro encontro até novembro. Kushner - que hoje deve ser ouvido por um painel da Câmara dos Representantes sobre o mesmo assunto - enfrenta ainda suspeitas de ter tentado criar um canal de comunicação secreto com o Kremlin. Ele nega, explicando que no que diz ter sido o segundo encontro com Kislyak se limitou a desejar que as relações entre EUA e Rússia - degradadas tanto pela intervenção russa na Ucrânia como pelo envolvimento de Moscovo na guerra na Síria - tivessem um novo começo.

Uma investigação do diário britânico The Guardian apurou ontem que Kushner terá comprado em 2015 parte do edifício do The New York Times a um oligarca russo suspeito de lavagem de dinheiro.