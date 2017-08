O conselheiro do Interior catalão, Joaquim Forn, e o líder dos Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero

Pub

Governo catalão reconhece que alerta sobre atentado foi desvalorizado - até por Madrid - mas nega que ele tenha vindo da CIA

O governo da Catalunha admitiu ontem que, a 25 de maio, os Mossos d"Esquadra receberam um aviso sobre um potencial atentado terrorista nas Ramblas de Barcelona no verão, mas negou que este tenha vindo da CIA ou de outro serviço de informação dos Estados Unidos, conforme foi avançado pelo El Periódico de Catalunya. O conselheiro do Interior da Generalitat, Joaquim Forn, adiantou ainda que "o aviso tinha pouca credibilidade" e que o Estado espanhol, depois de lhe ser comunicada esta ameaça, "não lhe deu credibilidade".

De acordo com o El Periódico de Catalunya, os Mossos d"Esquadra receberam a 25 de maio um alerta da CIA sobre suspeitas de que o Estado Islâmico estava a planear "ações terroristas não especificadas durante o verão contra zonas turísticas muito concorridas em Barcelona, Espanha, especificamente nas Ramblas". Esse aviso teria sido remetido também à Polícia Nacional e à Guardia Civil. Uma informação que foi confirmada por fontes do contraterrorismo espanhol a vários jornais do país vizinho.

Dias depois dos atentados de dia 17 em Barcelona e Cambrils, em que morreram 16 pessoas, o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e o conselheiro do Interior, Joaquim Forn, negaram ter recebido informações sobre a possível preparação de um atentado jihadista na Catalunha ou que tivessem recebido qualquer alerta da CIA.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ontem, Forn e o major dos Mossos d"Esquadra, Josep Lluís Trapero, admitiram ter recebido um "alerta" no dia 25 de maio, mas desmentem que este tenha vindo da CIA ou do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA. Dizem, sim, que veio "por outras fontes", que não quiseram revelar.

Forn referiu ainda que o alerta que receberam, e "que tinha muito pouca credibilidade", foi transmitido a Madrid e que o Estado "não lhe deu credibilidade". O responsável pela pasta do Interior da Generalitat adiantou que, dias depois dos atentados de agosto, "o Estado disse que nenhum dos avisos recebidos tinha relação com o ataque". "Desde há meses que os Mossos têm recebido avisos de atos terroristas de diferentes fontes e em diferentes pontos da Catalunha", prosseguiu Forn, "incluindo locais de culto, infraestruturas, concertos, eventos desportivos e lugares com grandes concentrações de pessoas, também nas Ramblas e na Sagrada Família".

O líder da polícia catalã, Josep Lluís Trapero, confirmou que o aviso sobre as Ramblas "foi recebido e avaliado", como todos, especificando que toda a informação da CIA passa primeiro por Madrid. E que em nenhuma das reuniões de avaliação de risco terrorista este foi visto como uma ameaça real. Para os dois responsáveis, o documento publicado pelo El Periódico é uma "montagem" que pretende "continuar a campanha de desprestígio e intoxicação da polícia catalã".