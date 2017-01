Pub

Explosão ocorreu na vila de Harasta, a nordeste de Damasco, causando vários feridos em estado grave.

Um general sírio e oito soldados foram mortos terça-feira à noite, devido a uma explosão de um túnel perto de Damasco, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH).

Segundo esta organização, os rebeldes tinham armadilhado o túnel localizado na vila de Harasta, a nordeste da capital síria.

"A explosão matou um oficial com o grau de general e outros oito membros das forças do regime, fazendo ainda vários feridos", declarou o responsável do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Este balanço é suscetível de agravamento, dado que vários feridos estão em estado grave.

A agência noticiosa síria, SANA, não divulgou qualquer informação sobre a explosão na noite de terça-feira.