Bebés sofriam de uma condição rara e as hipóteses de sobrevivência diminuam se se mexessem

Hayley Lampshire, de 27 anos, ficou de coração partido quando descobriu durante a gravidez que os filhos gémeos Rowan e Blake corriam risco de vida por partilharem o saco amniótico e a placenta. As probabilidades dos dois meninos sobreviverem diminuíam com o passar do tempo.

A professora primária de Kidlington, Inglaterra, recebeu a notícia de que estava grávida de gémeos e que os dois corriam risco de vida, o que a deixou "aterrorizada".

"No exame de rotina das 12 semanas de gestação, descobrimos que iríamos ter gémeos e ficámos completamente em choque, já que não sabíamos como iríamos cuidar de dois bebés",contou ao Daily Mail. "Ao mesmo tempo, foi-nos dito que seria uma gravidez de risco porque era uma gravidez monocoriónica e monoamniótica".

A única solução era os meninos ficarem parados o máximo de tempo possível. "Como os rapazes estavam no mesmo saco amniótico os cordões umbilicais podiam ficar entrelaçados se eles se movessem, o que cortaria a fonte de oxigénio e comida", explica Hayley, que temia perder um ou os dois filhos. A percentagem dos dois bebés sobreviverem era de 50%.

A mãe apenas ficou mais descansada quando fez uma ecografia que mostrava os gémeos quietos e abraçados. Os dois pareciam estar a dar a mão ou mesmo a abraçar-se, para alívio da mãe.

Para evitar mais riscos, Hayley fez uma cesariana às 34 semanas. "Os médicos não queriam arriscar que eles crescessem mais. Eu já estava enorme", explicou.

Os gémeos Rowan e Blake nasceram a 25 de agosto com respetivamente 2.12 quilos e 2.05 quilos e foram levados para a unidade de cuidados especiais. Os meninos tinham líquidos nos pulmões e dificuldades em respirar sozinhos e tiveram de ficar internados no hospital durante três semanas.

Agora, com cinco meses, "os meninos estão muito bem", diz Hayley. "Quando eles crescerem vamos dizer-lhes o quão especial é a ligação entre eles", acrescentou.