O novo campeão é contabilista e até agora quase só jogava no computador

O norte-americano Scott Blumstein, de 25 anos, contabilista de profissão, é o novo campeão de um dos mais famosos torneios internacionais de póquer. Venceu este fim de semana a World Series realizada em Las Vegas, na primeira vez que tentou a competição.

Esta vitória no torneio de Texas Hold'em sem limite máximo de apostas, que terminou na madrugada deste domingo na capital do jogo dos EUA, valeu a Blumstein 8,1 milhões de dólares (6,9 milhões de euros). Para o conseguir, ganhou a mais de 7200 participantes.

Além do prémio, ainda leva para casa uma pulseira de ouro e diamantes.

Foi a primeira vez que o contabilista tentou a mão neste que é, provavelmente, o mais famoso torneio do género do mundo. É jogador habitual em sites de póquer do seu estado natal Nova Jérsia e, segundo o The Guardian, todos os seus ganhos neste tipo de competições somavam, antes deste fim de semana, 300 mil dólares (257 mil euros).