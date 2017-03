Pub

Aysha Frade era professora de espanhol e ia buscar as filhas à escola quando foi atropelada pelo atacante

Uma galega casada com um português, residente em Londres, é apontada pela imprensa espanhola e britânica como uma das quatro vítimas mortais do ataque de ontem em Westminster, Londres. Aysha Frade, 43 anos, era, segundo o jornal La Voz de Galicia, professora de espanhol na capital britânica, onde residia desde sempre, e deveria ir a caminho da escola buscar as filhas quando foi abalroada pelo atacante.

As autoridades espanholas haviam indicado que não havia cidadãos nacionais entre as vítimas, mas terá sido "enganada pelo facto de Aysha Frade ter passaporte britânico. A família da mulher, com origem em Betanzoz, Corunha, já foi informada do óbito. Era nesta cidade galega que costumava passar todos os anos um mês de férias.

O apelido Frade será do marido, um português que os jornais britânicos dizem chamar-se John.

Segundo o mais recente balanço oficial, foram quatro as vítimas mortais do atentado: um polícia, de 48 anos, dois civis - Aysha e um homem na casa dos 50 - e o atacante.