O grupo de ministros das Finanças dos sete países mais industrializados do mundo acordaram hoje aumentar a cooperação para combater as ameaças cibernéticas e prometeram utilizar as políticas disponíveis para favorecer um crescimento económico inclusivo.

De acordo com o ministro italiano das Finanças, que fez de anfitrião do encontro, "à luz do ataque cibernético global" de sexta-feira, os ministros concordaram que "a segurança é um bem político e global" e "reafirmou-se a vontade de todos os países do G7 de ter um papel de guia nesta questão".

Pier Carlo Padoan afirmou que um dos temas em discussão foi a maneira de reforçar as entidades financeiras e as empresas face aos ataques e delitos cometidos através da internet e acrescentou que um "elemento chave" é potenciar "a resiliência cibernética das instituições financeiras individuais e do setor financeiro no seu conjunto".

Outra discussão que atravessou o encontro das autoridades financeiras das finanças do Canadá, França, Itália, Japão, Alemanha, Reino Unido e Estados Undios, além de um representante da União Europeia, foi a economia.

"Estamos decididos a utilizar todos os instrumentos de política monetária, fiscal e estrutural, tanto individual como coletivamente, para conseguir o nosso objetivo de um crescimento forte, sustentado, equilibrado e inclusivo", lê-se na declaração final, citada pela agência de notícias espanhola Efe.