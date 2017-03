Pub

O futuro dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido é uma prioridade para o governo britânico, mas os termos só serão decididos durante as negociações de saída da União Europeia (UE), reiterou hoje fonte oficial.

"O assunto dos direitos e garantias dos cidadãos da UE a viver no Reino Unido é algo que queremos resolver e uma das prioridades assim que começarem as negociações. Mas também queremos condições recíprocas para os cidadãos britânicos que residem nos outros Estados-membros", afirmou um porta-voz da primeira-ministra, Theresa May.

A mesma fonte desmentiu uma notícia do Daily Telegraph que referia que May iria anunciar uma data de interrupção da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido e garantiu que, enquanto o país for membro da UE, as obrigações serão respeitadas.

A situação dos europeus residentes em território britânico será hoje discutida na Câmara dos Lordes a propósito da aprovação da lei que dará ao governo o poder de ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa para a saída da União Europeia.

A câmara alta do parlamento britânico inicia esta tarde um segundo dia de discussão de propostas de emendas ao texto, incluindo propostas para que o governo britânico garanta os direitos de residência durante a negociação do 'Brexit'.

A proposta tem o apoio de "lordes" dos partidos da oposição Trabalhista e Liberal Democrata que, se votarem juntos, poderão vencer os membros afetos ao governo e forçar a uma nova discussão e votação na Câmara dos Comuns.

Atualmente, o partido Conservador tem 252 membros, o Trabalhista 202 e os Liberais Democratas 102 membros na Câmara dos Lordes.

A câmara alta tem ainda 178 "crossbenchers", ou seja, lordes sem afiliação política definida, que poderão decidir uma votação renhida e determinar a força desta emenda.

A Lei da União Europeia (Notificação de Saída) já foi aprovada com maioria na Câmara dos Comuns mas, para receber o carimbo real que a torna lei, a forma do conteúdo tem de ser votada pelas duas câmaras.

O processo legislativo faz com que propostas de alteração alternem como uma bola de "ping-pong", como é conhecido o processo, até ser encontrado um consenso.

O governo não mostrou abertura para alterar a redação da lei, que entende refletir a vontade da maioria dos eleitores, que votou no referendo de 23 de junho a favor da saída da UE.

"A lei passou na Câmara dos Comuns sem emendas. Não pensamos que deva ser alterada", afirmou hoje o porta-voz.

Os analistas políticos consideram que um potencial impasse só poderia prolongar-se se existisse uma maioria substancial na Câmara dos Lordes a favor desta emenda.

Por enquanto, o governo britânico mantém o calendário para a notificação a Bruxelas da saída da UE até ao final deste mês.