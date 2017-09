Pub

O furacão Irma atingiu hoje em força a ilha de Key West, no extremo sul da Florida, com ventos de 215 quilómetros/hora, indicou o Centro de Furacões norte-americano (NHC).

O "muro do olho" do furacão -- onde os ventos são mais fortes -- tocou a ponta sul do arquipélago das Keys, indicou o NHC num comunicado às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa).

O Irma, que recuperou a categoria 4 numa escala de 5, desloca-se lentamente para a costa oeste da Florida continental a 15 quilómetros por hora. Algumas comunicações oficiais deixaram de funcionar e estima-se que cerca de 420 mil ficaram sem eletricidade.

O meteorologista Simon Brewer partilhou um vídeo que demonstra a intensidade dos ventos.

O fotógrafo Mike Theiss mostra algumas consequências da chegada da tempestade:

A CNN mostra o poder da natureza neste vídeo:

E aqui está o amanhecer:

O furacão Irma, o mais poderoso registado no Atlântico, fez até agora pelo menos 25 mortos à passagem pelas Caraíbas. Tinha depois reduzido de intensidade, descendo para a categoria 3, mas voltou à categoria 4 (numa escala de 5) ao aproximar-se da Florida.

Ontem de manhã, o governador deste estado norte-americano, Rick Scott, voltou aos ecrãs de televisão para um último alerta. "Se receberam ordens de evacuação, saiam agora. Não é esta noite. É agora. Assim que a tempestade chegar, as forças de segurança não vos podem salvar", disse, alertando para o risco de subida do nível das águas 4,5 metros acima do normal. "Pensem nisso, vai cobrir as vossas casas. Vocês não vão sobreviver."