O furacão deverá atingir terra pelo meio dia (hora de Lisboa)

O furacão Irma voltou à categoria 4, numa escala de 5, ao aproximar-se da Florida, nos Estados Unidos, onde deve ser sentido com maior impacto esta manhã.

Os ventos máximos sustentados do Irma aumentaram hoje para 210 quilómetros por hora e espera-se que se fortaleçam ainda mais à medida que o furacão atravessa o estreito da Florida.

O Irma encontra-se agora a 115 quilómetros de Key West, o ponto mais a sul dos Estados Unidos, na Florida, e move-se a nove quilómetros por hora.

De acordo com uma estimativa das autoridades locais o furacão deverá atingir terra, em Key West, entre as 7:00 e as 8:00 locais (por volta das 12:00 de Lisboa)

O furacão Irma, o mais poderoso registado no Atlântico, fez, até agora, pelo menos 25 mortos à passagem pelas Caraíbas. Tinha, depois, reduzido de intensidade, descendo para a categoria 3, mas esperava-se voltar à 4 ao aproximar-se da Florida.

Mais de 170 mil casas e empresas na Florida ficaram sem eletricidade no sábado à noite devido à aproximação do Irma. A empresa Florida Power and Light, uma das principais do estado, indicou na sua página na Internet que mais de metade desses cortes foram sentidos na zona de Miami-Dade, onde cerca de 600 mil pessoas receberam ordem de retirada.

A empresa disse esperar que milhões de pessoas fiquem sem energia, com algumas áreas a sofrerem cortes prolongados.

A Florida Power and Light informou que foi formada a maior equipa pré-tempestade na história dos Estados Unidos, com mais de 16 mil trabalhadores prontos para responder às dificuldades.

No sábado à noite começaram a registar-se fortes tornados, à medida que o olho do furacão se aproximava da zona de Florida Keys.