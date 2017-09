Pub

A empresa Florida Power & Light informou que cerca de 1,1 milhões de clientes ficaram hoje sem eletricidade quando o furacão Irma atingiu o estado norte-americano.

A elétrica precisou que 574.000 dos clientes com cortes de energia pertencem à área de Miami-Dade County, 360.000 à de Broward e perto de 136.000 à zona de Palm Beach County.

O Irma atingiu hoje a ilha de Key West, no extremo sul da Florida, com ventos de 215 quilómetros/hora, e já causou pelo menos três mortos na região, segundo meios de comunicação locais.

O "muro do olho" do furacão -- onde os ventos são mais fortes -- tocou a ponta sul do arquipélago das Keys, indicou o Centro de Furacões norte-americano num comunicado às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa).

O furacão Irma, o mais poderoso registado no Atlântico, fez até agora pelo menos 25 mortos à passagem pelas Caraíbas.

Tinha depois reduzido de intensidade, descendo para a categoria 3, mas voltou à categoria 4 (numa escala de 5) ao aproximar-se da Florida.