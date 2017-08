Pub

O Centro Nacional de Furacões norte-americano alertou para o facto de se prever uma situação que vai ameaçar muitas vidas

O furacão Harvey evoluiu, esta sexta-feira, para um furacão de categoria 3, à medida que se aproxima cada vez mais da costa do Texas. Será o primeiro grande furacão, de categoria 3 ou superior na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, a atingir os EUA em 12 anos.

O Centro Nacional de Furacões norte-americano alerta para uma situação que poderá ser "catastrófica" e que vai "ameaçar vidas". O Harvey deve "entrar" pela costa central do Texas (sul) hoje à noite ou na madrugada de sábado e as autoridades estaduais temem que seja o pior a atingir o estado desde pelo menos 2008.

Greg Abbott, governador do estado, já pediu mais ajudas federais, acrescentando que acontecerá um "grande desastre", de acordo com a BBC. "O que não sabem e o que ninguém sabe é a magnitude das cheias que virão", disse também, de acordo com o Washington Post.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Abbott pede também aos cidadãos que vivem em locais mais baixos, ou em áreas costeiras, que deixem imediatamente as suas casas para fugirem ao desastre. O governador texano pediu também a Donald Trump para que decrete o estado de catástrofe natural.

"A concessão deste pedido proporcionará aos texanos recursos adicionais necessários para se protegerem e aos seus bens e, caso seja necessário, reconstruírem as suas vidas após a passagem do furacão", disse Abbot na missiva que enviou a Trump.

O governador disse ainda que há sete centros de acolhimento já abertos e a funcionar e que as autoridades podem ativar um total de 54 locais de acolhimento.

A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders anunciou que Trump visita o Texas (sul) no princípio da próxima semana, antecipando que o furacão será "devastador durante vários dias". Sanders acrescentou que o Presidente está "a considerar" decretar o estado de catástrofe natural.

A tempestade que se avizinha, diz o Centro Nacional de Furacões, poderá trazer ventos acima dos 200 km/h e poderá fazer com que o nível do mar suba até cerca de três metros e meio.