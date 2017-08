Pub

Pior tempestade a atingir os EUA em 12 anos devia chegar à costa do Texas de madrugada. Autoestradas cheias com residentes que fugiram. Quem ficou barricou a casa e encheu a despensa.

Quando se olha para as imagens da NASA, o furacão Harvey surge prestes a engolir o Texas. E é mais ou menos isso que se esperava que viesse a acontecer quando esta madrugada a tempestade de categoria 3 (numa escala de 5) atingisse a costa daquele estado. Para evitar que a pior tempestade a atingir os Estados Unidos em mais de uma década causasse mais danos, as autoridades americanas retiraram centenas de milhares de pessoas de casa e o governador enviou mais 700 membros da Guarda Nacional para o terreno. Várias plataformas petrolíferas foram encerradas.

"Esta tempestade pode ficar durante quase cinco dias em alguns locais e esperam-se mais de 90 centímetros de chuva. Pode ser um grave problema", admitiu à CNN Bill Read, ex-diretor do Centro Nacional de Furacões. Num comunicado, o centro alertava ontem para o risco de inundações, para os danos que algumas habitações podem sofrer, além de admitir que certas zonas do Texas podem ficar "inabitáveis durante semanas ou meses".

Os alertas vieram também da FEMA, a agência federal de gestão de emergências, cujo diretor, Brock Long, lembrou que a janela para evacuar as zonas ameaçadas "está a fechar-se" e o Texas pode assistir a um "desastre significativo". Long explicou ainda que o presidente Donald Trump está a ser informado do evoluir da situação. No Twitter, este disse já ter falado com os governadores do Texas e da Louisiana e estar a acompanhar os acontecimentos "de perto" e pronto a dar "a ajuda necessária". Pouco antes, a primeira-dama, Melania Trump, também recorrera ao Twitter para dar apoio a todos os que estiverem "no caminho do furacão Harvey". O último furacão a atingir o Texas foi o Ike, em 2008.

Para já muitos optaram por deixar as suas casas para trás e procurar refúgio em zonas mais seguras. O resultado foram autoestradas paradas, com os texanos a tentarem deixar a zona da costa, segundo o Austin American-Statesman. Foi o caso de Angie Flores, residente em Corpus Christi, a oitava maior cidade do Texas e diretamente na rota do Harvey. "Decidimos partir enquanto ainda havia uma janela de oportunidade em vez de ficarmos presos numa situação que põe as nossas vidas em risco", disse ao mesmo jornal local.

O governador do Texas, Greg Abbott, lembrou que os texanos "acreditam em estar sempre preparados em caso de emergência". Mas ontem deixou um pedido a quem ainda não saiu: "Vão, agora! Nada vale arriscarem a vossa vida". Quem optou por ficar foi encher a despensa, deixando as prateleiras dos supermercados vazias. George Galvin, de Corpus Christi, foi um dos que decidiu ficar. "Barricámos a casa, temos mantimentos e vamos resistir", disse à CNN, com o filho de 6 anos ao lado.

E George poderá ter de resistir vários dias. Segundo o mayor de Houston, Sylvester Turner, "as pessoas têm de perceber que esta não é uma situação que vá passar em um ou dois dias. Mesmo que pareça que vai melhorar, deve durar quatro ou cinco dias".

Nas plataformas petrolíferas onshore e offshore, o pessoal estava ontem a ser retirado e o encerramento das instalações já fez disparar os preços do combustível. Afinal, 45% da capacidade de refinação dos EUA encontra-se ao longo da costa do golfo do México. Para já, 9,6% da produção de petróleo estava parada, bem como 14,6% da produção de gás natural do país. Mas o governo tem reservas de crude para situações como esta, já tendo recorrido a elas durante outras tempestades.

Na quinta-feira, Harvey passou de tempestade tropical a furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson, tendo ontem aumentado de intensidade para categoria 2 e, alimentado pelas águas quentes do golfo do México, ainda para categoria 3 ao final do dia. O furacão Katrina, que destruiu Nova Orleães em 2005, fazendo mais de 1200 mortos (os números variam) e levando muitos residentes a deixar a cidade, chegou a atingir a categoria 5 no mar, mas baixara para categoria 3 quando atingiu a costa. Estamos a falar de uma tempestade com ventos de 178 a 208 km/h, capaz de causar danos nos edifícios mais resistentes, de acordo com a escala de Saffir-Simpson.

A última vez que os EUA assistiram à chegada a terra de um furacão de categoria 3 foi em 2005, com o Wilma, que atingiu a Florida, fazendo 87 mortos.