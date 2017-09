Pub

O furacão Harvey, que atingiu o Texas e a Luisiana no final de agosto, deverá custar à indústria do resseguro entre 20 e 25 mil milhões de euros, estimou hoje a resseguradora alemã Munich Re.

"Esta é uma estimativa em alta. É possível que o custo aumente um pouco, mas não muito", disse Torsten Jeworrek, membro do conselho de administração da Munich Re, que participa no evento anual que reúne profissionais do setor no Mónaco.

O responsável adiantou que a maior parte dos danos causados pelo furacão deve ser suportada pelas seguradoras, não devendo ser fortemente afetado o setor do resseguro.

"A avaliação é complexa por causa das inundações. Levará muito tempo, não apenas vários dias ou semanas, mas talvez meses ou um ano", sustentou.

No final de agosto, o furacão Harvey causou pelo menos 71 mortes e cheias em Houston, deixando mais de 200 mil casas danificadas e prejuízos superiores a 83 mil milhões de euros.